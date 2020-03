Moskva linnapea keelustas koroonaviiruse ohule viidates meeleavaldused

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas teisipäeval, et koroonaviirusest tuleneva ohu ennetamiseks andis ta korralduse keelata 10. aprillini ära kõik massiüritused, millest võtab osa rohkem kui 5000 inimest.

Keeld puudutab nii sporti, meelealahutust kui ka muid avalikke massiüritusi, vahendas Meduza.

Meedia teatel tähendab see muuhulgas seda, et Moskva võimud ei korralda iga-aastast festivali, millega tähistatakse Krimmi "taasühinemist" Venemaaga.

Tähelepanuväärne on see, et varem teisipäeval olid mitmed opositsiooniliikumised esitanud ametlikud taotlused korraldada meeleavaldusi plaanitavata põhiseadusmuudatuste vastu. Üritused oleksid toimunud 21. ja 22. märtsil.

22. aprillil toimub Venemaal põhiseaduse muutmist puudutav referendum. Põhiseadusreformi üheks olulisemaks tagajärjeks oleks see, et praegune president Vladimir Putin saaks jääda riiki juhtima ka pärast oma seniste ametiaegade lõppu 2024. aastal. Sisuliselt võib põhiseaduse muutmine tähendada seda, et Putin jääb presidendiks 2036. aastani.