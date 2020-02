Eesti 200 möödus Norstati uuringus sotsidest

Eesti 200 möödus erakondade populaarsustabelis sotsiaaldemokraatidest ning on nüüd Reformierakonna, EKRE ja Keskerakonna järel neljandal positsioonil, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud iganädalase küsitluse tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,9 protsenti, Keskerakonda 20,6 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna toetus on ühe protsendipunkti võrra madalam kui nädal tagasi, Keskerakonna toetus on hetkel stabiilne ning kolmandal kohal oleva EKRE toetus on kahe nädalaga 1,9 protsendipunkti tõusnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200, mida toetab 9 protsenti, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,8 protsendiga ning Isamaa 6,3 protsendiga. Neljandaks tõusnud Eesti 200 toetus on kasvanud viimased kümme nädalat järjest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. jaanuarist 18. veebruarini. Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 23.01-27.01, 28.01-03.02, 04.02-11.02 ja 13.02-18.02 ning nendele vastas kokku 4005 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.