Norstati uuringu kohaselt möödus Eesti 200 reitingutabelis Isamaast

Uuringufirma Norstat Eesti AS küsitluse kohaselt on populaarseim jätkuvalt Reformierakond, millele järgnevad Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja sotsiaaldemokraadid, kuid viiendaks on Isamaa ees tõusnud Eesti 200.