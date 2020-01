Norstati uuring näitab Reformierakonna toetuse langust

Reformierakonna toetus on kerge langustrendis, selgub neljapäeval avaldatud iganädalasest MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja uuringufirma Norstat Eesti AS läbiviidud küsitluse tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,8 protsenti, Keskerakonda 22,8 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 14,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna reiting on küsitluste põhjal neli nädalat vähehaaval langenud ning selle aja jooksul on oravad kaotanud 2,9 protsendipunkti oma toetusest. Samas on edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees 10´protsenti ning suurim opositsioonierakond jätkab kindla liidrina.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10 protsendiag, Eesti 200 toetab 7,1 ning Isamaad 6,6 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. detsembrist 14. jaanuarini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Koalitsiooni toetus ületab viimaste tulemuste põhjal taas opositsiooni oma. Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,1 protsenti ja opositsioonierakondi 42,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 11.12-17.12, 18.12-23.12, 03.01-07.01 ja 08.01-14.01 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.