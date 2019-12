Norstati uuring näitab Eesti 200 tõusu üle künnise

Märtsivalimistel riigikogust välja jäänud Eesti 200 toetus on kasvanud üle viieprotsendise valimiskünnise, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal püsib jätkuvalt esikohal Reformierakond, mida toetab 35,3 protsenti, Keskerakonda eelistab 22,7 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10,2 protsendiga, Isamaa 7 ning Eesti 200, mida toetas 5,4 protsenti. Eesti 200 toetus ületas kuue nädala järel taas valimiskünnise.

Opositsioonierakondi toetab kokku 45,5 protsenti ja koalitsioonierakondi 43 protsenti küsitlusele vastanutest.

Norstati viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. novembrist 17. detsembrini, mille jooksul küsitleti kokku 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Küsitlused korraldati ajavahemikel 18. - 25. novembrini, 25. novembrist 29. novembrini, 02. detsembrist 9. detsembrini ja 11. kuni 17. detsembrini. Küsitlused viidi läbi kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.