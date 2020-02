Kümne aasta eest avatud Burj Khalifa hoiab endiselt maailma kõrgeima hoone tiitlit. 828 meetrit kõrge ja rohkem kui 160-korruseline kontori- ja eluhoone on eriline arhitektuuripärl, mida külastab igal aastal miljoneid turiste.

Lisaks Burj Khalifale kandis sinimustvalget rüüd ka Capital Gate hoone Abu Dhabis.

Araabia Ühendemiraatide ja Eesti suhted on viimase aasta jooksul teinud suure hüppe edasi. Eelmisel aastal asutati Abu Dhabis Eesti saatkond, mis on ühtlasi esimene Eesti välisesindus Araabia poolsaarel. Kuu aja pärast toimuva peaminister Jüri Ratase ja äridelegatsiooni visiidi raames avatakse Abu Dhabis ametlikult ka saatkonna ruumid.

Lisaks kahepoolsele poliitilisele dialoogile on arenemas majanduskoostöö, mille tulemusena on järjest rohkem Eesti ettevõtteid avastamas enda jaoks Laheriikide turuvõimalusi. Oktoobris algaval EXPO Dubai maailmanäitusel on Eesti esindatud oma paviljoniga, mille märksõna on innovatsioon ja kus eksponendid saavad tutvustada parimaid kodumaiseid tooteid ja teenuseid, millega soovitakse Lahepiirkonna turule siseneda.