"Riik kaalub Osaka EXPO 2025 maailmanäitusel osalemist tõsiselt ja kindlasti konsulteerime sel teemal nii ettevõtjate kui teiste Jaapani turul tegutsejatega," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi kolmapäeval ERR-ile.

"Enne konkreetsete otsuste vastuvõtmist analüüsime kindlasti Dubai EXPO-l osalemise kogemust. Lõplikku kuupäeva, mil Osaka EXPO-l osalemise otsuse langetame, me veel seadnud ei ole, kuid see toimub hiljemalt pärast Dubai EXPO maailmanäituse lõppemist 2022. aasta kevadel," lisas Lubi.

Tema kinnitusel kaalub riik maailmanäitusel osalemise rahastamisel sama mudelit, mis Dubai EXPO puhul, kus kulutused jagunevad riigi ning osalemisest huvitatud erasektori esindajate vahel.

Osaka maailmanäitus peetakse praeguse kava kohaselt 13. aprillist 2025 kuni sama aasta 13. oktoobrini ning korraldajate hinnangul võib sinna oodata 28,2 miljonit külastajat, nende seas 3,5 miljonit väliskülalist.

Näituseala rajatakse Osaka ranniku lähedale ehitatud Yumeshima tehissaarele, EXPO pindala oleks 155 hektarit.

Korraldajad pakuvad osalejatele võimalust ise oma paviljon ehitada, arvestusega, et see pärast messi lõppu demonteeritakse; teiseks on võimalus kasutada korraldajate pakutavaid moodulpaviljone ning kolmandaks on võimalus rentida pinda korraldajate ehitatud suuremates näitusepaviljonides.