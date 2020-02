Reformierakonna ettepanek: kõigile 500-eurone tulumaksuvaba miinimum

Reformierakonna juhatuse liige ja parlamendisaadik Hanno Pevkur ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et erakonna pakutava maksumuudatusega võidaks kõik, kelle palk on üle 1200 euro.

"Need on õpetajad, arstid, päästjad, politseinikud ja paljud teised keskklassi inimessed, kelle palgad on kerkinud üle 1200 euro. Ratase valitsuse maksureform lõi kõige valusamalt just neid inimesi," sõnas Pevkur.

Rääkides Reformierakonna eelnõu maksumusest ja katteallikatest, ütles Pevkur, et laias laastus läheb see maksma 250 miljonit eurot.

"Meie ettapen on teha seda kahe aasta jooksul ehk kulu oleks 125 ja 125 miljonit. Kui riigieelarve tulud kasvavad aastas ligi 700 miljonit eurot, siis125 miljonit ei ole väga suur mure. Lisaks pakkusime me ka käesoleva aasta eelarve jaoks välja 40 miljoni ulatuses kärpekohti. Ehk kui poliitiline tahe on olemas, siis 125 miljoni leidmine ligi 12 miljardi kanti kerkinud riigieelarvest pole väga suur probleem," sõnas Pevkur.

Reformierakonna arvutuste kohaselt võidaks näiteks 1300 eurot teeniv inimene nende ettepanekuga igas kuus 11 eurot, 1500 eurot teeniv 33 eurot, 1800 eurot teeniv 67 eurot, 2000 eurot teeniv 89 eurot ning 2100 eurot teeniv inimene 100 eurot kuus.