"See on ettepanek, mis kindlasti väärib arutamist. Ühel hetkel tuleb nii või naa praegu kehtivat tulumaksusüsteemi muuta, täiendada või kaasajastada, sest toimub inflatsioon, palgad kasvavad, aga (praegu madalapalgalistele kehtiv - toim.) viiesajaeurone tulumaksuvabastus on fikseeritud suurus ja kaotab ajas oma mõju ja tähenduse," ütles Seeder neljapäeval usutluses ERR-ile. Tema hinnangul tuleb nelja-viie aasta perspektiivis Eesti tulumaksuseadust igal juhul muuta. "Nii et tulevikule mõeldes tuleb naguinii tulumaksuseaduse juurde tulla. Ja erinevad ettepanekud väärivad kindlasti arutamist," lisas ta.

"See ei ole küsimus ainult tulumaksuseaduse muutmisest, et arutame läbi, millistele sihtrühmadele ja kuidas see mõjub ja kellele meeldib, vaid see on palju laiem küsimus, et millised on need katteallikad ja millised on sellega kaasnevad teised maksumuudatused," rääkis Seeder ning viitas Reformierakonna pakutud maksumuudatusega riigieelarvesse tekkivale hinnanguliselt rohkem kui sajamiljonilisele augule.

"Sest sellises suurusjärgus raha lihtsalt kuludest kokku hoida on väga populaarne välja öelda, aga seda ei ole kindlasti võimalik teha, et me lihtsalt sadu miljoneid suudame jooksvaid kulutusi iga aasta kokku hoida," tõdes ta. "See eeldab laiemaid maksukorraldusi ja ümbervaatamist. Nii et see on pikema arutelu koht," lisas Seeder.

"Kindlasti ei leia see kiiret heakskiitu, aga mul on hea meel, et on mingisugune konkreetne eelnõu esitatud, mille ümber saab arutelu üles sättida ja kus erakonnad saavad oma seisukohaga välja tulla," rääkis Isamaa esimees.

Seedri sõnul on maksumudatused pikem protsess ning ilmselt saab sellest aru ka Reformierakond ega eeldagi, et mõne kuuga midagi muutuks.

"Praegune koalitsioon on kokku leppinud, et me uusi makse ei kehtesta ja maksukoormust ei kasvatata. Mis ei tähenda, et kõik on jäigalt fikseeritud, kui on häid ideid. Ja kui on põhjendatud ettepanekud, siis oleme avatud aruteludeks. Koalitsioonileping ei ole pühakiri, mida muuta ei saa," rääkis Seeder.

"Aga eks need arutelud on ikka selle mõttega, et pigem järgmiste riigikogu valimiste eel on erakondadel läbivaieldud seisukohad, oma ettepanekud ja selle aruteluga alustamine varakult on ainult asjale kasuks, mitte kahjuks. Nii et jah, ma arvan küll, et lähikuudel siin seda eelnõud sellisel kujul kindlasti vastu ei võeta. Selle väärtus on reaalne ettepanek. Ja nüüd on huvitav kuulda, millised on erinevate erakondade seisukohad või alternatiivsed ettepanekud," ütles Seeder.

Isamaa liider tunnistas, et on jõudnud Reformierakonna ettepanekutega ainult põgusalt jõudnud tutvuda ning seepärast ei soovi seda sisuliselt kommenteerida: "Esialgu ma ütlen, et see on lihtsalt idee - kas see on hea või halb, sellele ma täna küll hinnangut valmis andma ei ole."

"Võib-olla seda nii must-valgelt ei saagi hinnata, kõikidel erinevatel maksusüsteemidel on nii häid külgi kui halbu külgi. Need tuleb läbi analüüsida just nendest aspektidest, et milliseid sihtrühmasid ja kuidas see puudutab, kuidas see läheb kokku Eesti enda seatud eesmärkidega, mis puudutab tööjõuturu arengut, teaduspõhist, innovaatilist töötamist, keda ja kuidas me maksustame, kuidas maksukoormus kujuneb," rääkis Seeder. "Täna ei ole mul sellist valmisolekut seda hinnata, aga ma tunnustan Reformierakonda, et on tuldud välja initsiatiiviga, on pakutud välja muudatused, uued lahendused ja küllap selle käigus siis selgub, kas need lahendused ja ettepanekud on mõistlikud, on head, on realiseeritavad, kas nad leiavad lõpuks ka parlamendisaalis enamuse heakskiidu või mitte või selle käigus tulevad hoopis paremad alternatiivid välja," tõdes ta.

Reformierakond andis kolmapäeval menetlusse seaduseelnõu, millega kaotatakse ära aastatulu suurusest sõltuv maksuvaba tulu määr ja kehtestatakse kõigile ühtne maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas) ning pärast seda ühetaoline tulumaks 20 protsenti.