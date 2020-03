Tulumaksu protsent tulust kasvab koos tulu suurenemisega kogu arenenud maailmas. Seda protsenti arvutatakse kõikjal tulu astmete kaupa.

Astmeline arvutamine sarnaneb akrobaatikale - akrobaat ronib mingi puki otsa, asetab sellele uue puki, ronib selle otsa, asetab sellele uue puki…. Selle akrobaatika tekkimise tunnetuslikest põhjustest on juttu minu kirjutises "Mõtlemise stiilist – globaalne tulumaksu akrobaatika". Seal on ka suurem valemite valik.

Valemid

Matemaatiliselt mõtlev kõrvaltvaataja adub, et akrobaatika eesmärk oli seada ühe arvuga, tulu suurusega, vastavusse teine arv – tulumaksu suurus, täielik tulumaks. See on lihtne funktsionaalne sõltuvus. Valemeid sellise funktsiooni tarvis on tuhande suurusjärgus, nende hulgas on ka üpris lihtsaid.

Globaalses tulumaksu traditsioonide potis pehmeks hautatuna ei pruugi inimene saada potist välja ronimise pealegi. Kõik teevad nii ja süsteem ju töötab! Alahoidlikkust toetavad kaks ürgset ja võimsat tegurit – jäljendamine ja sõnadega mõtlemise harjumus.

Peale keerukuse tekitab astmelisus ka muid probleeme.

Esiteks on riigi ja maksumaksja eesmärk määrata tulumaks maksja kogutulult – täielik tulumaks. Tulu astmeti arvutamine on vaid selle eesmärgini jõudmise tehnika. Tulumaksu eurod on täiesti ühesugused eurod nii riigi kui ka maksumaksja netotulu rahakotis. Neil ei ole märgendit, et see euro on pärit sellest ja too tollest tuluastmest.

Teiseks tekitab astmelisus tunnetusliku probleemi, kuna maksumaksja jaoks on tulu tervik, mida tal tuleb mõtteliselt jagada astmete vahel ainult tulumaksu reegli sunnil. Intuitiivselt ta tajub, et kui mu tulu on 2000€ kuus ja maksumäär astmes 1200-2100€ on 31,111 protsenti, siis tulumaks peaks olema 622,22€.

Tegelikult on Eestis tulumaks 388,89€. Miljonid inimesed peavad astmelist akrobaatikat kaasa tegema maksureeglite kujundajate viimistlemata pooltoote pärast.

Kolmandaks tekkivad kompromissi otsimisega lihtsuse (vähese astmete arvu) ja sujuvuse vahel täieliku tulumaksu graafikus motiveerimata jõnksud. Suured jõnksud tekkivad vähesest astmete arvust tingitud kõrgetest astmetest.

Kas tõesti kogu maailm tegeleb mõttetusega? Ei! Maksumäära kujundajatele võimaldab astmelisus maksu sotsiaalset mõju arvestada ka ilma võrranditeta ja arvutiteta. Piisab pliiatsist, paberist ja elementaarsest arvutamisoskusest. Aga rakendajatel tuleb ikkagi läbi teha kirjeldatud akrobaatika.

Astmeti arvutusi saab lihtsustada abitabeliga, kus tulumaks on otse rahana tulu astmeti tõusvalt astmete alguse kohal, millele tuleb liita vaid tulu ja astme alampiiri vahe korrutis astme maksumääraga. Akrobaatika jääb ära.

Näiteid: Kui kuutulu on 800€, siis tulumaks on 0 + (800-500)×0,2 = 60€, kui kuutulu on 2000€, siis tulumaks on 140 + (2000 - 1200)×0,31111 = 388,89€. Kuutulu 2100 kohal jõuab täielik tulumaks viiendikuni kogutulust ja edasi ongi tulumaks lihtsalt viiendik kogutulust.

Mustkunst on peen tehnika! Maksuvaba tulu muutmise kaudu õnnestus Eestis kenasti ära peita maksumäära astmelisus ja maailmas pretsedenditu astme maksumäära vähenemine tulu kasvades.

Meie tulumaksu seaduse plussiks tuleb lugeda viie liikmega valemit maksuvaba tulu suuruse arvutamiseks (§23 lõige (2)) tuluastmes 1200-2100€ kuus. Loodi pretsedent täieliku tulumaksu valemite lülitamiseks seadusse. Pilt olevat aga kõnekam kui tuhat sõna.

Kas saab kaasaegsemalt ja astmeteta? Eestis kehtiva tulumaksu vahemikus 0-20% ehk tulu vahemikus 500-2100€ kuus võimaldaks jõnksust ja maksumäära veidrusest vabaneda lihtne valem maksuosa = 33×(tulu - 6)/(tulu + 7,2), milles tulu on aastatulu tuhandetes eurodes ja maksuosa on aasta tulumaks protsentides aastatulust.

Tulumaksu arvutuste eesmärk on tulumaksu rahaline suurus. Kuise arvutuse jaoks tuletame valemi (1): tulumaks = 0.33 * kuutulu * (kuutulu - 500) / (kuutulu + 600)

Aastale 2020 ekstrapoleeritud kuu palgatulu jaotuse järgi annaks valem (1) maksuosa tõkestamisel arvuga 0,2 (20%) riigi tuludesse kehtiva reegliga võrdse summa.

Võrrandis on kordaja 0,33 tulumaksu piirmäär, mida on sobivaks pidanud kaks Eesti erakonda, arv 500 on kehtiv maksuvaba tulu (MVT) ja 600 on maksu kasvu aeglustaja.

Piirmäära, maksuvaba tulu ja aeglustaja väärtusi muutes saab tulemust sobitada tulumaksu parimaks peetava muutumisega tulu muutumisel.

Minu kirjutise objekt oli peamiselt tulumaksu suuruse arvutamise tehnika.

EL-i suundumus on suurendada ühiskonna sidusust ja vähendada varanduslikku ebavõrdsust. Tulumaksu diferentseerimine on nende eesmärkide saavutamiseks kõige vahetum ja otse mõjuv abinõu.

Selle küsimuse taustaks on kasulik vaadata mujal kauaaegselt riiklikult ja sotsiaalselt testitud tuluga koos suureneva tulumaksu määra näiteid ülaltoodud joonistel. Seda põhimõtet on jätkuvalt toetanud valitsused sõltumata sellest, kas võimul on parajasti parempoolsed või vasakpoolsed.

Vanad turumajandused on juba immuunsed turumajanduse lastehaiguste suhtes, mida meie noores turumajanduses põetakse veel tänaseni. See on nagu laste kommisõltuvus, millest mõned pole täiskasvanunagi vabanenud. On ju magus saada suurt tulu ja maksta vähe maksu!

Lõpetuseks

Parem siiski kas või astmeliselt kui lamedalt! Aga Eestil oleks võimalus olla teenäitaja kogu ülejäänud maailmale loobumiseks ajast ja arust astmelise tulumaksu akrobaatikast ja üleminekuks aja- ja asjakohasemale vahetule täieliku tulumaksu arvutamisele. Tulumaksuvaldkond kõnetab kõiki ja selle arendamine võimendaks tublisti meie e-riigi aurat. Kes tahab, see otsib võimalusi, kes ei taha, otsib ettekäändeid!