Eesti 200: Reformierakonna tulumaksuidee on nagu ülessoojendatud supp

"See on nagu ülessoojendatud supp või nagu Brežnevi anekdoot, kus puänt on ammu teada ja ka see keskkond, milles seda räägitakse, on ammu unustatud," ütles Reinaas. "Ehk seda ideed oleme ju Reformierakonna suust kuulnud juba viis-kuus aastat vähemalt. Nii, et midagi ülemäära innovaatilist selles ei ole," lisas ta.

Reinaas ütles, et ta on Reformierakonnas isegi pettunud, arvestades, et seal on mitmeid häid rahandus- ja majandusspetsialiste ning tema hinnnagul paistab algatus lati alt läbijooksmisena.

"Ja eelkõige sellepärast, et ei ole väga selge, millist probleemi nüüd täpselt lahendama minnakse. Pigem vastupidi - ma arvan, et üksikisiku tulumaks, tulumaksuvaba miinimumi liigutamine ühes või teises suunas või ka siis mõne protsendipügala siia-sinna nihutamine Eesti tulevikuprobleeme küll ei lahenda. See konkreetne ettepanek äratas küll kindlasti tähelepanu, sest Reformierakonnas on sedavõrd palju häid ja võimekaid spetsialiste, kes võiksid millegi ägedaga lagedale tulla, aga see idee, mis on Eestis keerelnud juba tükimat aega, ei ole kindlasti see, mis vääriks ülemäära tähelepanu," rääkis ta.

"Üksikisiku tulumaks ei ole kindlasti see, mis Eesti Vabariigile õnne õuele toob," leidis Reinaas. "Siin on peamine mure selles, et Reformierakonna ettepanek soosib jõukamat rahvast ja nendel, kes nii hästi endaga hakkama ei saa, ei muutu ju mitte midagi. Mis ei too Eesti solidaarsusele midagi juurde. Pigem ma arvan, et ainuke asi, mille see kaasa toob, on paarisajamiljoniline auk Eesti riigieelarves, mida peab jälle ühel, teisel või kolmandal moel lappima hakkama või mingeid kulutusi ära jätma, mis ilmselt ei ole mõistlik," lisas ta.

"Loomulikult parempoolse erakonnana oleme uute maksude kehtestamise vastu, aga ma arvan, mis puudub üksikisiku tulumaksu, siis praegune süsteem - las ta olla. Ei ole näha, et keegi sellest väga ärritunud või solvunud oleks või mingi probleem tekiks. Nii et ma arvan, et ei ole mõtet näppida seda, mis põhimõtteliselt töötab," ütles Reinaas.

Küsimusele astmelise tulumaksu kohta vastas Eesti 200 esindaja: "Ma arvan, et astmeline tulumaks nii nagu seda on Eestis presenteeritud ja nii nagu ta on teostatud, sest praegusel hetkel ju kehtib tegelikult astmeline tulumaks, siis ma arvan, et seda ei ole mõtet muuta või näppida. Et las tema olla - kui ta töötab, siis on väga hästi."

"Kui me hakkaksime rääkima, mismoodi Eesti ees seisvaid tulevikuprobleeme lahendada, mis on seoses keskkonnaga ja muu maailma muutustega, siis need ei ole üksikisiku tulumaksust kinni. Need on hoopis teistsugused lahendused," ütles Reinaas, tunnistades, et nende avamine ei ole võimalik lühiintervjuu vormis.

Reformierakond andis kolmapäeval menetlusse seaduseelnõu, millega kaotatakse ära aastatulu suurusest sõltuv maksuvaba tulu määr ja kehtestatakse kõigile ühtne maksuvaba tulu 500 eurot kuus (6000 eurot aastas) ning pärast seda ühetaoline tulumaks 20 protsenti.