Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni liige Riina Sikkut ei toeta kolmapäeval Reformierakonna poolt välja pakutud maksumuudatuse ettepanekut, sest leiab, et ideest "500 kõigile" võidavad oluliselt need inimesed, kelle igakuine sissetulek on niigi kõrge.

Sikkut kirjutas sotsiaalmeedias, et maksumuudatuste puhul on tähtis vaadata jaotuslikke mõjusid ehk kes on need, kes maksumuudatusest võidavad ja kaotavad. Madalapalgaliste 500-eurone tulumaksuvabastus tehti Sikkuti sõnul selleks, et panustada keskmist või sellest madalamat palka teenivate inimeste igakuisesse toimetulekusse ning vähendada sissetulekute ebavõrdsust.

"Ideest "500 kõigile" võidavad oluliselt need inimesed, kelle igakuine sissetulek on kõrge. Näiteks 2100 eurot teeniv inimene võidab 100 eurot kuus. Sellesse rühma kuulub umbes viiendik Eesti inimestest. Ka Aivar Sõerdi näited sellest, kuidas sissetulekute kiire kasvuga on tulumaksuvabastuse skeem ajale jalgu jäänud, puudutavad Rae ja Viimsi valda, kus keskmine kuupalk on kasvanud pea 1800 euroni," märkis Sikkut.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadiku hinnangul poleks selline maksusüsteemi muudatus riigile otstarbekas ja vajalik.

"Meil on vaja u 40 miljonit, et tagada pensioni eest kõigile vajajatele hooldekodukoht. Teadusleppe täitmiseks 70 miljonit. Kliimaeesmärkide täitmiseks mahukad investeeringud. Ja muidugi ei saa jätta kõrvale regionaalset mõju – keskmine palk on kõrgem Tallinnasse ja selle lähiümbruseses, mistõttu muudatus võimendaks juba olemasolevaid piirkondlikke erinevusi," leidis ta.

Samas on Sikkut nõus, et praegune 500-eurone tulumaksuvabastus on kiirele sissetulekute kasvule jalgu jäänud ning tulumaksuvaba miinimum peaks kasvama sellises tempos, et alampalk ja keskmine pension oleksid tulumaksuvabad.

"Maksusüsteem peaks olema lihtne ja inimestele arusaadav, aga see ei saa olla ainus kriteerium. Vastutustundetu on maksusüsteemi lihtsuse loosungi all jagada 250 miljonit eurot aastas kõrgema sissetuleku teenijatele, kui seesama summa sotsiaalsektoris võimaldaks elusid muuta," leidis Riina Sikkut.