Kommenteerides Reformierakonna ettepanekut kehtestada kõikidele inimestele 500-eurone tulumaksuvaba miinimum, ütles rahandusminister Martin Helme, et tema seda ei toeta ning ta ei usu ka, et praegune valitsusliit hakkaks lähiaastatel kehtivat maksusüsteemi muutma.

Vastates reformierakondlase Aivar Sõerdi arupärimisele ütles Helme, et praegu kehtiv maksusüsteem tehti eelmise riigikogu ja valitsuse poolt ning seda ei tehtud EKRE toetusega.

"See reform tehti selleks, et aidata madalapalgalisi. Ja kui nüüd on mure, et madalapalgalisi meil pole, sest inimeste palgad on tõusnud, siis ei pea me andma reformiloe hinnangut, et see on läbi kukkunud. Tegelikult on ju inimeste elu paremaks läinud," rääkis Helme.

Helme sõnul on see ilmselt järgmiste riigikogu valimiste debati küsimus, kas viia tulumaksuvaba miinimumi tõus nende inimestega koos edasi või jätta see tasemele, et see töötab kõige väiksema sissetulekuga inimeste kasuks.

"Minu isiklik filosoofia ei toeta soodustuste tegemist jõukamatele samas mahus, mis vaesematele."

"Minu jaoks on kõige olulisem küsimus, kas me peame tegema ühesuguseid maksusoodustusi sõltumata inimeste sissetulekust. Ehk kas inimesed, kes teenivad 2500 või 4000 eurot, peavad saama samasuguseid maksusoodustusi? Minu isiklik filosoofia ei toeta soodustuste tegemist jõukamatele samas mahus, mis vaesematele. Kui hoiame nende arvelt kokku, siis äkki saab midagi ära teha sotsiaalhoolekandes."

Helme sõnul läheks Reformierakonna maksureform maksma 250 miljonit eurot.

"250 miljonit korjamata jätta, et ka jõukamad soodustust saaks, ei ole minu silmis väga mõistlik," sõnas Helme.

"Ma tervitan maksudebatti, mis tegeleb sisuliste argumentidega, kas üks või teine maksumeede teeb tõhusalt oma tööd. Aga ma jahutaks teie indu, sest ma ei näe võimalust, et praegu kehtivat süsteemi hakatakse lähiaastatel muutma," sõnas rahandusminister.

Helme sõnul on tänane maksusüsteem ka nende loojate silmis oma vigadega, sest on kompromiss selle vahel, kas meil on astmeline maksussüsteem või mitte.