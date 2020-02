EL: koroonapaanikaks pole põhjust

"See olukord teeb muret, aga me ei tohi paanikale teed anda," ütles Kyriakides pärast Itaalia tervishoiuministri Roberto Speranzaga kohtumist.

"Peame olema valvsad eksi- ja valeinfo suhtes, aga ka ksenofoobsete avalduste suhtes, mis eksitavad kodanikke ja seavad avalike võimude tegevuse kahtluse alla."

Ka Maailma Terviseameti Euroopa osakonna direktori Hans Kluge sõnul pole paanikaks põhjust.

"Samas pole tõesti põhjust paanikaks ja on põhjust usaldada samme, mida Itaalia valitsus astub. Tervishoiuministeerium, inimeste kaitse komisjon ja koos

Euroopa volinikuga oleme valmis suurendama võimekust, et tagada, et kõik regioonid Itaalias oleksid võrdselt valmistunud," ütles Kluge.

Maailma Terviseameti teatel on 33 riigis tuvastatud 80 980 koroonaviiruse juhtu.

Esimene Prantsuse kodanik suri uude koroonaviirusse

Prantsusmaal suri uue koroonaviiruse tagajärjel 60-aastane mees, teatas tervishoiuministeerium kolmapäeval esimesest ohvrist Prantsuse kodanike hulgas.

Mees toodi teisipäeva õhtul raskes seisundis ühte Pariisi haiglasse, kus ta ööl vastu kolmapäeva suri, ütles tervishoiuministri asetäitja Jérôme Salomon.

Tegemist on teise ohvriga Prantsusmaal, kuid esimene neist oli 80-aastane Hiina turist.

Prantsusmaal on viimase ööpäeva jooksul tuvastatud neli uut viiruse COVID-19 juhtumit, kokku on neid 17. Viimastest nakatunutest kaks saabus riiki Itaaliast. 11 inimest on tervenenud.

Itaalias suri 12. inimene koroonaviiruse tagajärjel

Itaalias tõusis uude koroonaviirusse nakatunute arv kolmapäeval järsult ning teatati ka järjekordsest surmajuhtumist.

Nüüd on viirusesse nakatunuid 374 ja surnuid 12.

Kõik Itaalias surnud on olnud eakad või varasemate haigustega inimesed.

Itaalia haiguspuhang on koondunud riigi põhjaossa Lombardiasse.

Saksamaal koroonaviirusse nakatunu on kriitilises seisundis

Saksamaal uude koroonaviirusesse nakatunud mees toimetati kriitilises seisundis Düsseldorfi haiglasse teatasid ametivõimud kolmapäeval.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa tervishoiuministeeriumi teatel paigutati mees esmaspäeval raske kopsupõletikuga Hollandi piiri ääres asuva Erkelenzi haiglasse. Tal diagnoositi uus koroonaviirus ja ta paigutati isolatsiooni, kuid hiljem viidi ta üle Düsseldorfi haiglasse.

Ajakirjanduse teatel on tegemist 40. aastates mehega, kel on varasemaid haigusi.

Juhtum on ajanud ärevusse Hollandi, sest on selgunud, et mees käis enne haigestumist ka üle piiri Limburgis. Hollandis ei ole seni ühtki uue koroonaviiruse juhtumit tuvastatud.

Iraanis suri koroonaviiruse tagajärjel veel neli inimest

Iraan teatas kolmapäeval veel neljast koroonaviirusesurmast, kokku on neid nüüd 19.

Ööpäeva jooksul registreeriti 44 uut nakkusjuhtumit, kokku on Iraanis haigestunuid 139.

Tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Kianoush Jahanpour soovitas riigitelevisioonis värskeid andmeid esitades iraanlastel reisimast hoiduda.

Iraan teatas esimestest uue koroonaviiruse juhtumitest eelmisel kolmapäeval. Haigus registreeriti palverännu ja islamiuuringute linnas Qomis, kuhu satub palju välismaalasi.

Viiruse leviku tõkestamiseks on suletud koolid, ülikoolid, kultuurikeskused, ära jäetud spordisündmused. Tööle on pandud sanitaarrühmad, mis desinfitseerivad busse, ronge ja avalikke kohti.

Brasiilia kinnitas uue koroonaviiruse juhtumit Ladina-Ameerikas

Brasiilia tervishoiuministeerium teatas kolmapäeval uue koroonaviiruse diagnoosimisest ühe Sao Paulo elanikul, tegemist esimese COVID-19 viiruse juhtumiga Ladina-Ameerikas.

61-aastane patsient naasis 21. veebruaril Itaalia Lombardia maakonnast, mis on sealse viiruspuhangu keskmes, lausus Brasiilia tervishoiuminister Luiz Henrique Mandetta.