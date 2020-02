"Pean ära ütlema, et täna hommikul just tuli info, et Eestis hetke seisuga on leitud esimene nakatunu," ütles Kiik neljapäeval "Terevisioonis". Tema sõnul tuvastati viirus kolmapäeva õhtul Eestisse saabunud inimesel.

Kiik täpsustas, et tegemist on iraanlasest Eesti alalise elanikuga ning ta ei saabunud Eestisse ei lennukiga ega ka mitte laevaga.

Nakatunu on isoleeritud ja ta viibib haiglas ning sellega peaks haiguse edasikandmise võimalused olema välistatud, lisas minister. Terviseameti andmeil on ta Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus.

Kiik täpsustas ERR-i portaalile, et nakatunu tuli bussiga Riiast.

"Hetkel tegeletakse bussis olnud reisijate välja selgitamisega ja nendega võetakse ühendust," sõnas Kiik.

Minister ei osanud veel täpselt öelda, kui palju inimesi bussis oli ja nakatanuga kokku puutus.

"Kõik need sündmused hargnesid öösel ja varastel hommikutundidel," sõnas Kiik ja lisas, et tegemist on esialgse infoga, mille detaile kontrollitakse üle.

Minister kinnitas, et hetkel ei ole Eestis plaanis kehtestada asulapõhiseid karantiine. Iga riik otsustab ise, kuidas ta viiruse levikuga võitleb, lisas Kiik.

Täpsemat infot peaks peagi andma terviseamet, ütles minister ning päeva jooksul peaks toimuma ka selleteemaline pressikonverents.