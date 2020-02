"Täna kell 15 tuleb komisjon kokku ja homme kella kümneks ootame ettepanekuid valitsusele," rääkis Kiik neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Kui ettepanekud on tehtud, siis valitsus võib operatiivselt koguneda, et vajadusel edasisi otsuseid langetada.

Kiige sõnul kuuluvad töörühma sotsiaal-, sise-, välis-, kaitse-, haridus- ja teadusministeeriumi kantslerid või asekantslerid ja mitme riigiameti esindajad.

Sotsiaalministri hinnangul ei oleks võimalik kehtestada viiruse leviku peatamiseks täismahus piirikontrolli, kuna Eestist välja ja sisse liigub aastas umbes kümme miljonit inimest ning sellist massi ei oleks reaalne täielikult monitoorida. "Ilmselt tuleks teha riski- ja juhupõhist kontrolli," tõdes ta.

Lisaks ei oleks termokaamerate abil või muud moodi inimeste massilisel kontrollimisel ka mõtet, kuna see ei annaks viiruse 14-päevase peiteaja tõttu tulemust. "Ka eile Riiast saabunud iraanlasel, kellel avastati koroonaviirus, ei olnud palavikku ja ta pöördus ise arstide poole," lisas Kiik.

Ka siseminister Mart Helme ütles, et kuna piiridel on raske nakkuskandjaid avastada, tuleks mõelda sellele, kuidas jälgida nakkusohtlikest piirkondadest saabunud inimesi ka pärast Eestisse naasmist. "Peame mõtlema, kuidas Eesti-sisest levikut ära hoida," ütles Helme ja rõhutas eraldi, et mingit kriisi Eestis ei ole. "Meil ei ole Eestis hädaolukorda, kriisi ega pandeemiat. Küll aga on oht ning sellega ja selle madalale viimisega me tegeleme," ütles siseminister.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles pressikonverentsil, et ministeerium on loonud koroonaviiruse teemal oma töörühma, mida juhib konsulaarteemade asekantsler Erki Kodar. Praegu on teadaolevalt koroonaviiruse kriisipiirkondades 105 Eesti kodanikku. Välisministeerium kutsub inimesi tungivalt mitte reisima Hiinasse, Põhja-Itaaliasse, Iraani, Singapuri ja Lõuna-Koreasse, ütles Reinsalu. Ta rõhutas ka, et välismaale sõitvad inimesed arvestaks neis ja teistes riikides võimalike täiendavate liikumispiirangute kehtestamisega. "Peame arvestama, et viiruse levik toob kaasa ebamugavust ja riski. Seepärast tasub kaaluda, kas iga välisreis on tarvilik," ütles Reinsalu

Välisministri sõnul on valitsuse selge positsioon kehtestada täiendav kontroll piiril, kuid täpsem meetmete kataloog töötatakse välja lähiajal.

Sotsiaalminister Kiik kutsus kõiki inimesi ja eriti tööandjaid suhtuma paindlikult kriisipiirkondadest saabunud töötamisse ning võimaldama vajadusel nende koju jäämist või kodus töötamist.

Samuti ei tasuks inimestel, kellel tekib viiruskahtlus, ise haiglate erakorralise meditsiini osakonda (EMO) minna, vaid konsulteerida arstiga telefoni teel ning vajadusel kutsuda kiirabi, kuna EMO-s oleks suur võimalus teisi inimesi nakatada, selgitas Kiik.