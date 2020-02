Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla on sellest aastast ainus koht Kagu-Eestis, kus piirkonna naised saavad sünnitada. Haigla renoveeritud sünnitusosakonnas on senisest poole rohkem peretubasid ja sünnituste vastuvõtmiseks moodsad tingimused.

Lõuna-Eesti haiglas on juba praegu tunda mõju, mille on kaasa toonud Valga ja Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal sündis Võrus 340 last. "See oli viimase 11 aasta rekord, muidu oli see umbes 300 sünnituse juures," ütles Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask. Tema sõnul tulevad haiglasse sünnitajad põhiliselt Võrumaalt, aga ka Põlva- ja Valgamaalt.

Renoveeritud sünnitusosakonnas ollakse valmis vastuvõtma veelgi rohkem sünde. Kokku on uues osakonnas 15 palatit, nüüdisaegsed peretoad. Ja kui varem oli seal kaks sünnitustuba, siis nüüd on neid kokku kolm, kahes neist on olemas ka vann nii, et naised saaks valida, kus nad tahavad sünnitada. Kokku on Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakond mõeldud aastas vastu võtma vähemalt 500 sünnitust ja selleks on seal tagatud nüüdisaegsed tingimused ja kõigi vajalike spetsialistide olemasolu.

"Kõik on olemas: personal on olemas - hetkel on kõik valved tagatud nii ämmaemandate kui ka arstide poole pealt -, tehnilise koha pealt on ka kõik vajadused kaetud," kinnitas Lõuna-Eesti haigla sünnitus- ja günekoloogiaosakonna juhataja Merit Liivak.

Suurt tähelepanu on haiglas pööratud just peredele ja sellele, et pere saaks olla koos.

"Kaks on suuremat tuba ja kuus on väiksemat tuba. Nende suuremate tubade puhul on see eelis ka, et sinna saab pere kaasa võtta ka vanemad lapsed - kui juhtub, et perel ei ole hoidjat, kes lapsi hoiaks, siis on võimalik ka nemad jätta sinna ööseks. Muutunud on ka veel see, et kõigis sünnitusjärgsetes palatites on meil dušš koos WC-ga, mida meil enne ei olnud, enne pidid pered jagama seda kahe palati peale. Personaliruumid on mugavamad," kirjeldas Liivak.

Kokku läks sünnitusosakonna renoveerimine maksma 620 000 eurot. Investeering on tehtud mõttega, et Kagu-Eesti naistel oleks vähemalt üks kodulähedane koht, kus sünnitada.