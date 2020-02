Porto Franco sõlmis järgmise arendusetapi rahastamiseks sündikaatlaenulepingu Luminori ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) mahus 102 miljonit eurot. Arenduse kogumaksumus on 190 miljonit eurot ja see valmib kahe aasta pärast.

Porto Franco on Baltikumi esimene kinnisvaraarendusprojekt, mille laenumaht ületab sadat miljonit eurot. EBRD osa laenumahust on 63 miljonit ja Luminori osa 39 miljonit eurot.

Porto Franco ärikvartal hõlmab üle 150 000 m² pinda, millest poole moodustab kaubandus ja ülejäänu kontoriruumid.

EBRD Baltikumi juhi Ian Browni sõnul jätkab projekt Tallinna mereäärseid arendusi. Projekt leidis toetust, sest vastab kahele EBRD põhimõttele: energiasäästlikkus ja linnaruumi taaselustamine. Porto Franco projekt ehitatakse Leed Gold sertifikaadi keskkonnastandardite järgi. Hea koostöö eeldab ka sujuvat asjaajamist Tallinna linnaga.

Luminori korporatiivpanganduse juhi Andrius Nacajuse sõnul lõppes Tallinn tema jaoks kunagi Balti jaamaga, hiljem Coca-Cola Plazaga, nüüdseks aga on Tallinn piir nihkunud mere äärde.

Arendaja, Porto Franco juhatuse esimehe Rauno Tederi sõnul võttis laenu väljaajamine aega 1,5 aastat ning kolmepoolsed läbirääkimised olid keerulised. Nüüd on aga pingelangus ja saab keskenduda arendustegevusele.

Väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu sõnul aitab uus arendusprojekt kaasa turismi arengule, tuues mere äärde inimesi nii jalutama kui kohvi jooma.

Sünergiat loob ka Linnahalli rajatav konverentsikeskus, mis aitab mereala üha olulisemaks ja avaramaks muuta, nii et sellest kujuneb modernne linnaruum.

Porto Franco kontseptsiooni on loonud Londoni arhitektuuribüroo Chapman Taylor Londonist, hoonekompleksi arhitektid on Ott Kadarik ja Mihkel Tüür, peaprojekteerijaks on Estkonsult OÜ.