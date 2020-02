Isamaa volikogu kiitis laupäeval heaks kolm perepoliitilist algatust, millest esimeses soovitakse pikendada varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitise maksmist senise kahe ja poole aasta asemel kuni kolme aastani, kui sel perioodil sünnib perre järgmine laps. Lisaks kutsub Isamaa looma riiklikult rahastatud vanemluslepituse süsteemi ning toetama lastega peresid esindavaid ja nende heaks tegutsevaid kodanikuühendusi ja selleteemalisi projekte.

"2019. aasta esialgsed andmed näitavad, et kolmandate ja neljandate laste sündide arv on suurenenud. Isamaa toel kehtestasime eelmises valitsuses lasterikaste perede toetuse ning käesolevast aastast hakkas kehtima täiendav tulumaksuvabastus lasterikastele peredele," ütles Isamaa volikogu esimees Sven Sester pressiesindaja vahendusel.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on nendel algatustel olnud selge mõju. "Kolmandaid lapsi on sündinud 23 protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi. See on positiivne trend, mida tuleb riigi poolt soodustada. Isamaa volikogu poolt heaks kiidetud algatus tagada järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitis senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral, aitab parandada nende perede majanduslikku heaolu, kes soovivad saada rohkem lapsi," ütles Solman.

Ministri sõnul on majandusliku turvatunde kõrval oluline ka emotsionaalne turvatunne. "Me ei saa eirata tõsiasja, et Eestis on peresid, mis erinevatel põhjustel lagunevad. Selleks, et aidata lastel ja ka lapsevanematel leida nendel emotsionaalselt keerulistel aegadel parim võimalik lahendus, tulebki luua riikliku toega vanemluslepituse süsteem. Selline riiklikult toetatud nõustamine aitab vältida kõiki osapooli traumeerivaid kohtuasju ning leida lagunenud perekondadel laste huvisid kesksele kohale seades, parim võimalik lahendus laste edasisel kasvatamisel. Eesmärk on pärast lahutust oleks lastel võimalik jätkata suhtlust mõlema vanemaga," ütles Solman pressiteates.

Isamaa volikogu lähiaja perepoliitilised algatused:

1. Järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitise tagamine senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral.

2. Riiklikult rahastatud vanemluslepituse süsteemi loomine.

3. Lastega peresid esindavate ja nende heaks tegutsevate kodanikuühenduste võimestamine ja vastavate projektide toetamine.