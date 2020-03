TÜ professor: ravimiturule tooks konkurentsi ainult riiklik hulgimüüja

Apteekide omandipiirang ei aita suurendada ravimite valikut ega langetada ravimite hinda - ainsaks võimaluseks ravimiturul konkurentsi luua on riikliku hulgimüüja asutamine, leiab Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet.

Kiivet kirjutab Postimehes ilmunud arvamusloos, et praegune segane ja ebastabiilne olukord apteegiturul on hoidnud ja suurendanud Magnumi-Apotheka turuosa.

"Praeguseks on ravimite hulgi- ja jaemüük Eestis frantsiiside jt lepingutega juba sedavõrd läbi põimitud, et seda tagasi ei pööra, ja pole vahet, kas hulgimüüja on apteekide omanik või mitte," leiab Kiivet.

Professor meenutas, et juba 2014. aastal kirjutasid Tartu Ülikooli eksperdid analüüsi omandipiirangu kohta, kus leiti, et apteekide kuulumine ainult proviisoritele ei taga teenuse kättesaadavust piirkondades, kus apteegi pidamine on majanduslikult kahjulik.

"Ainsaks võimaluseks ravimiturule konkurentsi luua on riikliku hulgimüüja asutamine, mis tooks Eestisse ka neid ravimeid, millest praegused apteegiketid ei ole huvitatud või mida kasutajate vähesuse tõttu ravimitootjad ei paku."

1. aprillist jõustuv apteegireform lahutab ravimite hulgimüüjad ja apteegikettide omanikud.