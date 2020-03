Vladislavlev rääkis ERR-i venekeelsele portaalile, et toimetus sai otsusest teada alles neljapäeval.

"Kärbete suuruse osas ei tee me lõplikku otsust ka mitte täna, vaid tõenäoliselt esmaspäeval. Arusaadav, et kui õhtuseid "Eesti uudiseid" ei ole, siis on mõned kärped paraku vältimatud," lausus ta.

Vladislavlevi sõnul tuleb ümber korraldada kogu toimetus ja uudisteplatvormi töö. Järgmiseks sammuks on praeguse info järgi optimeerimine ja on selge, et tuleb tööle hakata väiksema hulga inimestega.

Ülejäänud saateid ei tohiks PBK Riia stuudio kaudu eetrisse jõudvatest õhtustest uudistest loobumine mõjutada, sest olemas on tehnilised võimalused teha kõike täiesti iseseisvalt.

"Õhtuseid "Eesti uudiseid" tegime me koos Riiaga, peastuudio asus Riias, aga uudised tootsime täielikult meie. Kõik ülejäänud saated on tehtud Eestis ja neid lepinguid ei ole keegi tühistanud. Tehnoloogiliselt ei ole mingit probleeme kõike Eesti territooriumil teha," kinnitas Vladislavlev.

Kõlvart: PKG-ga sõlmitud lepingud kehtivad

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et kui linn õigesti aru saab, on Pervõi Baltiiski Kanali omanike otsus lõpetada uudistetoimetuse tegevus Eesti ja Lätis ajendatud majanduslikest põhjustest. Samas ei saa tema sõnul märkamata jätta ka asjaolu, et viimastel aastatel on mõlemas riigis olnud telekanal koordineeritud poliitilise rünnaku all.

"Loomulikult me hindame praegust olukorda negatiivselt, sest meie hinnangul siinse venekeelse inforuumi ahenemine toob ilmselgelt kahju Eesti ühiskonnale tervikuna. Saade "Eesti uudised" andis televaatajale võimaluse saada täiendavat informatsiooni Eesti elust, kaasa arvatud praktilisi teadmisi. Nii said vaatajad infot olulistest seadusemuudatustest, sotisaaltoetustest ning riigi tasandil toimuvatest olulisematest sündmustest," lausus Kõlvart.

Ta lisas, et uuringute põhjal usaldas venekeelne auditoorium Eestis PBK "Eesti uudiseid" väga kõrgelt.

Praeguse seisuga telesaadete "Meie pealinn", "Tere hommikust, Tallinn" ja "Vene küsimus" lepingud Kõlvarti kinnitusel kehtivad ning linnal on võimalus informeerida PBK vahendusel oma venekeelset elanikkonda olulisematest sündmustest Tallinnas.

"Kujunenud olukorras saame üksnes möönda, et reedeti PBK-s niinimetatud prime time'is eetris oleva saate "Meie pealinn" vaatajate arv kasvab drastiliselt ning sellest saab vaadatuim kohalik venekeelne telesaade," lausus linnapea.

Neljapäeval teatas PBK, et katkestab igapäevase infosaate "Eesti uudised" tootmise, põhjendades seda "ebaproportsionaalse riiklike ja õiguskaitseorganite majandusliku survega ettevõttele Baltijas Mediju Alianse (BMA).

Viimane uudistesaade jõuab televaatajateni 19. märtsil. Samuti peatatakse igapäevase Läti territooriumil eetris oleva infoprogrammi "Läti aeg" tootmine.