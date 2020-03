Eesti ettevõtted, kelle tarneahel on seotud Hiinaga, kannatavad koroonaviiruse mõjude käes nii otseselt kui ka kaudselt: topanud on nii vajalike varuosade tarne kui kasvanud transpordikulud. Ka pakiäri on Hiina suunalt kolmandiku võrra kukkunud.

Selle nädala kõige "kuumem" kaup on käte desinfitseerimisvahend. Seda ajavad taga nii koolid kui ka pered, et järgida terviseameti soovitust pidevalt käsi pesta ja desinfitseerida. Ent haiglates ega polikliinikute ei tohi mingil juhul tekkida olukorda, kus desinfitseerimisvahend otsa saab, sest muidu enam ühtki operatsiooni teha ega vereproovi võtta enam ei saa.

Desinfitseerimisvahendit toodab Tallinna külje all Eesti ettevõte Chemi-Pharm. Ent pudelipumbad, mille abil vahendit kätte saada, on toodetud Hiinas. Ja seal on tootmisega tõrked, samas kui kogu maailma nõudlus nende järele kasvab.

"See mõju on tulnud tarneahelate läbi. Esimese asjana saime kohe tunda seda, kui Hiina tehased seisma pandi, tarned seisma jäid, siis hakkas ka meie jaoks tarvikute - pumpade ja muu sellisega raskusi tekkima. Õnneks hakkasime varakult seda märkama ja nägema. Küll alguses tekkis hetki, kus olime mures, aga nüüdseks, kogu kevadeks oleme selle probleemi ära lahendanud enda jaoks ja oleme tarned suutnud tagada," kommenteeris Chemi-Pharm AS-i tegevjuht Kristo Timberg.

Hiinast pärit vajalikud on osalt juba kohale jõudnud ja osalt veel teel.

"Igal ajahetkel, praegu on ka on mitu konteinerit siiapoole teel, samamoodi oleme otsinud alternatiive Euroopast tarnijate osas. Aga eks see surve on suur - ei ole meie ainuke tootja Euroopas, kes neidsamu tarvikuid taga ajab. Kõik kohad on tühjaks ostetud ja võidab see, kes esimesena kiiremini reageerib sellele," tõdes Timberg.

Ka toorained, millest desinfitseerimisvahendit valmistatakse, pole alati kättesaadavad, kuid need on pärit valdavalt Euroopast, aga ka Eestist, nagu näiteks piiritus.

Hinge hoiab kinni ka Eesti juustutootja E-Piim, kelle jaoks Hiina on oluline ekspordipartner. Eksport veel vähenenud ei ole, ka suuri laoseise pole jõudnud tekkida, kuid kaudsed mõjud annavad endast juba tunda.

"Kui me räägime siin mingi juustukonteineri transpordist Hiinasse või Jaapanisse üldjuhul 3000 dollarist konteineri kohta, siis täna võib see hind olla juba 5500 või 6000 dollarit konteinerist. Nii et hinnad on topelt tõusnud," tõdes AS-i E-Piim juhatuse esimees Jaanus Murakas.

Konkurentsiolukord kasvanud transpordikulusid toote lõpphinda aga ümber tõsta ei luba.

"Kui kaubad ei liigu ja Euroopa ei ole saanud eksportida, Ameerika ei ole saanud eksportida, siis kaubad jäävad tööstustel kätte ja ühel hetkel tekib ülepakkumine, sest kaubad ei jõua oma sihtturgudele ja tekib hindade langus. Ja see on see põhihirm - me loodame, et hindade langust ikkagi kaasa ei tule," ütles Murakas.

Olukord Hiinas mõjutab ka Omnivat ja jaekliente. Pakiäri maht on aastaga kukkunud kolmandiku ning Omniva näeb otsest põhjust koroonaviiruse levikul.

"See on komplekt mitmest erinevast asjast: on sellest, et tootmised olid Hiinas kinni, kaupmehed ei töötanud, töömehed olid karantiinis; siis on see, et lennufirmad on lõpetanud Hiina lendamise - meile teadaolevalt lendab sinna praegu ainult Aeroflot ja seda ka vähendatud n-ö sagedusega; ja ilmselt inimesed ka tellivad vähem, kuna on arvamus, et saadetised ei jõua kohale," selgitas Omniva operatsioonide juht Kristi Unt.

Teel Eestisse teevad pakid vahepeatused nüüd valdavalt Türgis ja Venemaal. Keskmiselt võtab paki jõudmine Hiinast aega kaks kuni kuus nädalat. Ent kaua pakid enne teeleasumist komplekteerimiskohas toppavad, on logistikutele teadmata.