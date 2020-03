ERR Brüsselis: osa riike on asunud meditsiinivarustuse eksporti piirama

Koroonaviirusesse nakatunute hulk Euroopas on ületanud 4000 piiri ja kuigi enamus inimesi on jätkuvalt haigestunud Itaalias, siis on haigus jõudnud peaaegu kõikjale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Brüsselis kohtunud terviseministrid soovitavad inimestel vältida haiguskolletesse minemist ja räägivad vajadusest koostöö järele. Samas ei ole riigid olnud kuigi varmad Itaaliat näiteks kaitsemaskidega aitama.

"Meil ei ole hetkel Itaalias maskidega probleeme. Me teeme selle nimel tööd ja meil ei ole hetkel probleeme, aga me arvame, et Euroopa Liidu tasemel on vaja koordineerimist. Iga riik ja iga piirkond ei vaja maske ühtmoodi samal ajal. Kui me

tegevusi koordineerime, saame probleemidele paremini vastata," ütles Itaalia terviseminister Roberto Speranza.

Saksamaa, Prantsusmaa, Tšehhi ja Leedu on hoopis sisse seadnud piiranguid meditsiinivarustuse ekspordile, et mitte ise hätta jääda.

"Selleks tuleb luba küsida ja see peab olema hästi põhjendatud, seejärel otsustavad võimud ekspordi teise riiki. Kui see läheb Euroopa naaberriiki või rahvusvahelisele terviseorganisatsioonile, siis on tõenäolisem, et me ütleme "jah"," rääkis Saksamaa terviseminister Jens Spahn.

"Me kutsume üles solidaarsusele, et selline varustus jõuaks kohtadesse, kus seda on enim vaja. Teiseks, me kutsume üles nende vahendite ratsionaalsele kasutusele," sõnas Euroopa Komisjoni kriisiohje volinik Janez Lenarcic.

Lisaks on komisjon käivitanud 20 riigi ühise isikukaitsevahendite hanke. Selles osaleb ka Eesti.

"Reaalne tarnimine võib jääda aprilli, paremal juhul märtsi lõppu. Loomulikult, Eesti riik on arvestanud, et seni tuleb hakkama saada kohapealsete varudega ja kohapealsete tootjatega ja nende tarnimiste puhul me oleme kõiki neid arvutusi teinud," ütles rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik.

Euroopa Liidu nõukogus, kus ministrid kohtusid, leidis reedel kinnitust teine koroonaviiruse juhtum - eesistujariigi Horvaatia suursaadik on end karantiini pannud ning saadikute nõupidamine jäi ära.

Kui komisjon ja nõukogu jätkavad oma tööd laias laastus nii nagu varem, siis parlament, mis on kõige suurema inimeste liikumisega organisatsioon, on piiranud külaliste ligipääsu ja jätab ära ka järgmise nädala sõidu Strasbourg'i.