Koroonaviirusesse nakatunute koguarv tõusis üle 100 000 piiri

Vatikani seni ainus nakatunu tuvastati Püha Aujärje teatel tervise- ja hügieenidirektoraadis, mille ruumid on nüüd desinfitseerimiseks suletud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et viirus Vatikanis ja ka Roomas edasi ei leviks, on Rooma peapiiskopkond tühistanud kõik leerikoolid, palverännakud ja muud üritused peale missade. Missasid peetakse Rooma kirikuis edasi, kuid kirikuliste vahele peab jääma vähemalt üks meeter tühja ruumi. Samuti on keelatud tavapärane käesurumisega rahutervitus ning tühjendatud on kõik püha vee anumad.

"Vatikan on vägagi globaliseerunud maailma keskel. Me kõik reisime kogu aeg, seega peame nüüd äkki peatuma ja järele mõtlema, millised reisid on hädavajalikud ja millised mitte. See võtab veidi aega, kuni me saame üldiselt aru, mis on mõistlik ja mis mitte," rääkis paavsti kultuurinõukogu peasekretär Paul Tighe.

Hiina teatel haiguspuhangu koldes Hubei provintsis uusi nakatumisi aga enam ei tuvastatud. Hiina teadete puhul olukorra leevenemisest Hubei provintsis peab aga arvestama, et need teated ei puuduta Wuhani linna. Seal tuvastati reedel 126 uut nakatunut.

Hiina tervishoiuametnikud aga ennustavad, et ka Wuhanis lõppeb nakatumine täielikult veel selle kuu jooksul.

Väljaspool Hiinat on enim nakatunuid Lõuna-Koreas, kus viiruse on saanud üle 6000 inimese.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron aga hoiatas reedel oma kaaskodanikke liigse suhtlemise eest kõige haavatavama riskigrupi - vanuritega. Vanadekodudest tuleks Macroni sõnul eemale hoida, kui vähegi võimalik.

"Kui olukord seda nõuab ja vanainimesed on meditsiinitöötajatega kokku leppinud ja tarvitavad kõiki ettevaatusabinõusid, võib neile külla minna. Aga neid visiite tohib olla nii vähe kui võimalik ja ainult siis, kui see on hädavajalik ja noori inimesi tuleks neist külaskäikudest eriti eemal hoida, sest me teame, et noored on paljude viiruste kandjad," rääkis president.

Macron avaldas siiski lootust, et hull olukord üle paari nädala ei kesta.