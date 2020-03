Koroonaviirusest raputatud maailma aktsiaturud on lõppeval nädalal liikunud nagu sõit Ameerika mägedel - esmaspäevasele taastumisele järgnes kukkumine, siis tõus ning uuesti järsk langus. Kui USA keskpank kärpis sel nädalal erakorraliselt intressimäärasid, siis analüütik Tõnu Mertsina sõnul ei ole sellest praeguses olukorras kasu.

USA tähtsamad aktsiaturud läksid neljapäeval taas suurelt miinusesse, kukkudes 3,1 kuni 3,6 protsenti. Reedel jätkus langus Aasia börsidel, kus Jaapani aktsiad langesid viimase poole aasta madalamale tasemele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA Föderaalreserv püüdis turge rahustada, kärpides teisipäeval erakorraliselt intressimäärasid. Samas saadakse aru, et sellest ei piisa.

"Keskpanga toest või intressimäära langetamisest praeguses olukorras ei ole suurt abi, sest intressimäärad on niigi madalad, ettevõtted vajavad praegu pigem rohkem likviidsust ja nad ei tee niivõrd palju uusi investeeringuid. Seetõttu keskpanga intreessimäära langetamisel ei olnud väga tugevat efekti," selgitas Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina.

Järgmisel nädalal on oodata otsust võimaliku intressimäära kärpe kohta Euroopa Keskpangalt. Samas on Euroopa intressid juba niigi madalad.

"Praegu tegelikult Euroopa Keskpanga poolt oodatakse rohkem likviidsustuge, mida võidakse pakkuda läbi pikaajalise refinantseerimise, just kindlalt sihitud refinantseerimisoperatsiooni," ütles Mertsina.

Mingit optimismi on turgudel praegu raske leida. "Kui vaadata ettevaatavaid indekseid nagu ostujuhtide indeks näiteks, siis need on ikkagi üle maailma languses ja tõenäoliselt oodatakse majanduskasvu jahenemist," ütles LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.

Samas soovitab Pikkel ära oodata esimese kvartali majandustulemused, kust peaks olema näha, kui tõsiselt koroonapaanika ettevõtteid on mõjutanud ja kuidas turg neile tulemustele reageerib.

"Kui natuke tagasi vaadata, siis turud on kukkunud kuhugi oktoobri tasemetele tagasi ehk ära on antud viimase nelja-viie kuu tõus. Laiapõhjalisest langusest rääkida ei saa. Pigem on tegu korrektsiooniga," ütles Pikkel.