Koroonaviirus on vallandanud Kreekas armulauatüli

Arstide liit rõhutas sel nädalal, et viiruse leviku tõkestamiseks kehtetatud meetmetes ei tohi kiriku meeleheaks "usulistel, sakramendi- ega metafüüsilistel põhjustel" erandit teha.

Kreekas on seni kinnitust leidnud 45 haigusjuhtu, nakatunud on peamiselt veebruaris Iisraelis ja Egiptuses käinud palverändurite rühma liikmed.

Aprillis on aga tulemas ülestõusmispühad, mis toob rahvahulgad kirikusse, ja kirikujuhid ei taha tavadest taganeda.

"Kirikuid ei ole võimalik kinni panna ega armulauast loobuda," ütles Patrase piiskop Chrysostomos sel nädalal. Just Patrases on kõige rohkem nakatunuid.

"Kes usub, et armulaud on elu, sellel ei ole midagi karta. See on usu küsimus," kinnitas ta. "Sajandeid ei ole armulaua kaudu mingeid haigusi levinud."

"Vein sisaldab alkoholi ja alkohol tapab viirused," ütles Põhja-Kreeka Langada piiskop Ioannis.

Kreeka tervishoiuministeerium tühistas eelmisel nädalal vastlakarnevalid ja sel nädalal teatati suurima haigusjuhtude arvuga kolmes läänepiirkonnas siseruumides rahvakogunemiste keelust.

Kiriku piirangud on ministeerium jätnud esialgu kohalike piiskoppide otsustada, see aga pahandab vasakpoolset opositsioonierakonda Syriza.

"Kuidas saab peatada kogunemised nagu karneval, aga lasta inimestel kirikus ühest samast lusikast juua?" küsis endine tervishoiuministri asetäitja Pavlos Polakis sel nädalal parlamendis.

Syriza liider ja endine peaminister Alexis Tsipras leidis, et kirikutele vaba voli andmine on "teadusevastane, anakronistlik ja ohustab rahvatervist".

Kreeka õigeusu kiriku sinod soovitas sel nädalal siiski usklikel ajutiselt rahvakogunemistest eemale jääda ning suudlustest ja embustest hoiduda. Aga palvetada seda suurema innuga Jeesuse Kristuse poole.

Rumeenias on õigeusukirik andnud loa võtta armulauaveini joomiseks kirikusse oma lusikas kaasa ja suudelda ikooni kodus.

Paavst peab inglipalve viirusemurede tõttu otseülekande vahendusel

Vatikani teatel peab rooma-katoliku kiriku juht paavst Franciscus pühapäevase Issanda ingli palve (Angelus) koroonaviiruse murede tõttu otseülekande vahendusel, mitte Vatikani aknalt nagu on tavaks.

"Palve kantakse üle otselülitusega Vatican Newsi poolt ja ekraanidel Püha Peetruse väljakul," teatas Vatikan.

Vatikan on lubanud 83-aastase paavsti graafiku üle vaadata, et vältida uue COVID-19 tõve levikut.

Paavsti ennast vaevab aga külmetus, mille tõttu jättis ta ära iga-aastase kuuepäevase vaimse tagasitõmbumise Roomast lõunas. Läinud pühapäeval nähti teda köhimas ja nuuskamas.