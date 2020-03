Viirusmeetmete vastased protestid on puhkenud paarikümnes Itaalia vanglas. Esmaspäeval ronisid kinnipeetavad Milano San Vittore vangla katusele ja hoidsid seal voodilina kirjaga "Indulto" ehk armuandmine.

Vanglapolitseinike ametiühingu peasekretär Donato Capece süüdistas valitsust vanglasüsteemi hülgamises, ebapiisavates meetmetes viiruse leviku tõkestamiseks vangide seas ning rahutustega toimetulemise jätmises üksnes valvurite mureks.

Koroonaviirusse nakatunute arv tõusis maailmas üle 110 000 piiri

Koroonaviirusega nakatunute arv maailmas on ületanud 110 000 inimese piiri, rohkem kui sajas riigis on viirusesse on surnud üle 3800 inimese.

Nakatunute arv tõusis pärast seda, kui Iraan teatas esmaspäeva hommikul veel 600 uuest nakatunust, kokku on riigis enam kui 7000 viirusekandjat.

Hiina, kus viirusepuhang möödunud aasta lõpul alguse sai, on siiani kõige suurema viirusekandjate arvuga, kokku 80 000 nakatunut. Eksperdid on väljendanud lootust, et Hiina viirusepuhangu kõrghetk on möödas.

Erinevate riikide valitsused on ametis viirusepuhangu vastase võitlusega, paljudes Euroopa riikides jäetakse ära avalikke kogunemisi, piiratakse osavõttu spordisüdmustest ning suletakse koole, järgides sarnaseid Hiinas ja teistes Aasia riikides tarvitusele võetud meetmeid.

Hiinast väljaspool maadleb suurima viirusepuhanguga Itaalia. 7375 nakatunust on surnud 366 inimest, mis on oluliselt suurem surnute osakaal, kui Lõuna-Koreas, kus nakatunute arv on sama, kuid surnuid vaid 51.

Itaalia valitsus püüab isoleerida umbes 15 miljonit inimest viiruse all raskelt kannatavas riigi põhjapiirkonnas, olles keelanud reisimise suurtel Milanot ja Veneetsiat ümbritsevatel aladel.

Viiruseravimiks peetud puskar tappis Iraanis 27 inimest

Iraanis on 27 inimest surnud metanoolimürgitusse pärast kuuldusi, et alkoholi joomine aitab ravida uut koroonaviirust, teatas esmaspäeval riiklik uudisteagentuur IRNA.

Iraani koroonaviiruse puhang on üks tõsisemaid väljaspool Hiinat.

Riigi edelaosas Khuzestani provintsis suri pärast salaviina joomist 20 ja riigi põhjaosas Alborzis seitse inimest, teatas IRNA.

Khuzestani pealinnas Ahvazis asuva Jundishapuri meditsiiniülikooli teatel on alkoholimürgituse tõttu haiglaravil 218 inimest.