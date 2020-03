Äsjasest naftahinna krahhist vaevatud Itaalia börsi valitsuse käik aga eriti ei lohutanud. Milano börs oli pärastlõunal pea kümneprotsendises languses.

Covid-19 tõbi nõuab Itaalia jõukas põhjaosas igapäevaselt kümneid inimelusid. Pühapäeval kerkis surmajuhtumite arv 133 võrra 366-ni, mis on suurim väljaspool Hiinat.

Valitsus otsustas viiruse tõttu 3. aprillini karantiini panna üle 15 miljoni inimese Lombardias ja selle ümbruses.

Itaalia majandus- ja rahandusministeerium tunnistas, et karantiin toob majandusele lühiajalise šoki, ent see olla vajalik laiema majanduse päästmiseks.

"Ajutine langus osades sektorites või piirkondades on parem kui pikem kriis, mis võib levida tervesse majandusse läbi nõudluse ja pakkumuse mõjude," teatas ministeerium.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte viitas Winston Churchilli maailmasõjaaegsetele kõnedele kui tõendile, et suurriigid suudavad raskustele vastu seista.

"Neil päevil mõtlen ma Churchilli vanadele kõnedele: see on meie süngeim tund, ent me tuleme sellest välja," ütles Conte.

Churchill kirjeldas süngeima tunnina Teise maailmasõja algusaegu, mil Suurbritannial ei olnud võitluses natside vastu liitlasi.

Le Maire: koroonaviirus annab Prantsuse majandusele ränga hoobi

Uus koroonaviirus annab Prantsusmaa tänavusele majanduskasvule ränga hoobi, jättes selle vaevu ühe protsendi juurde, hoiatas rahandusminister Bruno Le Maire esmaspäeval.

Le Maire rääkis raadiojaamale France Inter, et Covid-19 tõbi vähendab majanduskasvu mitme kümnendkoha võrra. Majanduskasv võib seetõttu langeda alla ühe protsendi, lisas ta.

See mõjutab ka tööhõivet ja kaalutakse maksusoodustusi kriisist enim mõjutatud firmadele, ütles Le Maire.

"Kuni koroonaviiruseni olid kõik näitajad – investeeringud, tööhõive, innovatsioon ja kasv – positiivsed," rääkis ta.

"Me näeme, et kui epideemia kanda kinnitab, tuleb langus väga jõhker," ütles Le Maire.

Rahandusministri sõnul peavad Euroopa Liidu rahandusministrid viirusekriisi lahendamiseks teatama 16. märtsil toimuval kohtumisel suurest ja koordineeritud taastumisplaanist.

Euroopa Keskpangal (ECB) on majanduse toetamiseks manööverdamisruumi ja see peaks julgustama pankasid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele laenama, ütles Le Maire.

Esmaspäeval kukkusid kolinal ka naftahinnad. Le Maire hoiatas, et kuigi tarbijate jaoks on odavam nafta väga hea uudis, on see majanduse jaoks vähem positiivne.

"Kui naftahind kahaneb liiga palju, paneb see turud muretsema ja see võib mõjutada firmasid ja majandust," ütles ta.

Briti poed kehtestavad paanilise varumise tõttu müügipiiranguid

Briti kaubanduskeskused hakkasid koroonaviiruse paanikast tingitud osturalli tõttu kehtestama piiranguid teatud kaupade müügile.

Vetsupaber, antibakteriaalsed geelid, konservid, seep ja paratsetamool on Suurbritannias koroonapaanika tõttu otsakorral nii päris kui veebipoodides.

Osturallile andis hagu ka riigi tervishoiuameti läinud nädala soovitus, et inimesed valmistuks juhuks, kui nad peavad mitmeks nädalaks koju karantiini jääma.

Valitsuse teadusnõuniku Patrick Vallance'i sõnul ei ole rahval aga paaniliseks varumiseks mingit põhjust.

Jaehiid Tesco kehtestas nädalavahetusel piirangu, mille järgi võib kaupasid nagu makaronid, antibakteriaalsed vahendid ja pika säilivusajaga piim osta kõige rohkem viis ühikut.

Pea 3500 poega Tesco on seni ainus Briti poekett, mis on seadnud piiranguid toiduainete müügile.

Waitrose on seni piiranud ainult antibakteriaalsete lappide ja seepide veebimüüki. Walmarti tütarfirma Asda lubab nii veebis kui poes osta korraga ainult kaks antibakteriaalset geeli.

Läinud nädalal piiras desinfitseerimisvahendite müüki ka apteegikett Boots.

Desinfitseerimisvahendite müük on viimastel nädalatel Ühendkuningriigis enam kui kolmekordistunud. Vedelseebi müük on kasvanud seitse protsenti ja puhastusvahendite müük kümme protsenti, teatas uuringufirma Kantar.

Pühapäevase seisuga oli Suurbritannias 278 Covid-19 juhtumit, sealhulgas kolm surma.