Pärnu kolmanda silla telgjoon märgiti sel nädalal maha linnavolikogu vanima liikme Eino-Jüri Laarmanni eestvõttel. Kui Laialt tänavalt, vana Decora poe juurest jõe äärde keerata, ongi õige koht, kuhu uut silda ehitada plaanitakse. Silla detailplaneering on kehtestatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et välja on kuulutatud ka arhitektuurikonkurss, mis järgmisel nädalal lõpeb. "Ma tean, et on huvilisi üle 20, kes on võtnud need tingimused välja. Loomulikult olen mina käinud rääkimas nii valitsuse kui ka riigikogu liikmetega. Mul on olnud kohtumised peaministri, rahandusministri, siseministriga. Samuti oleme rääkinud kõigi riigikogulastega, kes on Pärnumaalt valitud riigikokku. Me oleme teinud eeltööd," rääkis Kosenkranius.

Kui palju kolmas sild maksma läheb, pole veel teada. Kogu raha linn riigilt ei soovigi, aga pool summast oleks väga hea. Kuidas valitsus Pärnu soovisse suhtub, sai küsitud siseminister Mart Helmelt, kui ta Pärnu sisejulgeolekumaja sarikapeol käis.



"Meil seisab ju ees riigieelarve strateegia läbirääkimine, ja me mõtleme ikkagi väga tõsiselt selle strateegia raames selle peale, et me paneksime raha nendesse betooniprojektidesse, millest, nii nagu selle maja puhul siin, on räägitud aastakümneid. Lõpuks see sild tuleb ära teha ja ma saan aru, et linnavalitsuse valmisolek ja ka omapoolne finantseering on olemas ja nüüd me vaatame, missugune on riigi poolne võimekus. Põhimõtteliselt on ka peaministri poolne hoiak selline, et see raha tuleks leida," sõnas Helme.

Suvel kuulutatakse välja projekteerimishange ja kui kõik läheb plaanide kohaselt, kavatsetakse sillaehitusega algust teha järgmisel aastal.