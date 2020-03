Taavi Aas majanduskriisist: kärpeid ja maksutõuse plaanis ei ole

Tehnilistel põhjustel ei salvestunud intervjuu esimesed kolm minutit. ERR.ee palub vabandust.

Taavi Aas ütles, et kindlasti ei tohi hakata kärpima ning valitsus on võtnud seisukoha, et käitub kriisis teistmoodi.

"See valitsus kindlasti ei taha kriisis elada. Valitsus on võtnud seisukoha, et me kindlasti käitume teistmoodi," lausus Aas.

"Kõige hullem on tõesti see, kui hakata kriisiolukorras veelgi püksirihma koomale tõmbama, sest see ainult süvendab kriisi," ütles minister veel.

Üks valdkond, kus saaks Aasa sõnul reageerida suhteliselt kiiresti on elamute rekonstrueerimine. "On olemas väga palju rekonstrueerimisprojekte, mis on täiesti sahtlist väljavõetavad, saab kohe käiku panna. Siin on küsimus ainult selles, et vaja on täiendavat riigi toetust ja esimesed asjad saavad käima minna," sõnas Aas.

Sama ütles Aas teedeehituse kohta. "On olemas täiesti valmis projekte, mis on oodanud rahastust ja kuhu kriisiolukorras riigil oleks mõistlik rahastust juurde suunata;" ütles Aas.

Aas tunnistas, et kõikides sektorites investeeringutega olukorda leevendada võimalik ei ole.

Aas kinnitas, et riik kavatseb oma suuremate investeeringute ja objektidega, nende seas neljarajaliste teede välja ehitamine, edasi minna.

Saates oli juttu veel Tallinki ja Tallinna linnavalitsuse koostööst linnahalli arendamisel ning Tallinnas kavandatavatest alkoholimüügi piirangutest.