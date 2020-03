Koroonapaanika kahjustab lisaks reisifirmadele kogu turismisektorit

Koroonaviirus on mõjutanud reisimist piirkondadesse, millele Eesti välisministeerium on andnud reisihoiatuse. Viirusepuhang on juba jõudnud oluliselt kahjustada tervet turismisektorit. Täpsemalt lööb turismifirmade liit kahjud kokku järgmise nädala alguses.

Ühe suurema Eesti reisikorraldaja TEZ Touri hinnangul on koroonapaanika Eesti turistideni jõudnud.

TEZ Toursi turundus- ja müügijuht Svetlana Vertjanova sõnul ei saa veel praegu öelda, millises mahus paanika reisimist mõjutanud on.

"Praegu on selline madalseis, et broneeringuid tehakse üsna vähe, aga annuleerimisi on küll tulnud. Jällegi ei saa öelda, et neid on massiliselt," ütles Vertjanova.

Turismifirmad on pidevas kontaktis välisministeeriumiga, kes on tänaseks kehtestanud reisihoiatused Hiina, Põhja-Itaalia, Iraani, Jaapani, Singapuri ja Lõuna-Korea osas. Soovitus nendesse piirkondesse mitte reisida on turismi mõjutanud.

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa sõnul on neil kõige rohkem infot Põhja-Itaaliasse ärajäänud reiside kohta.

"Ja ka Tenerife on see paik, kus reiside maht tõenäoliselt on vähenenud. See ongi soovitus, et iga inimene teeb oma reisiotsused ise ja kaalub, kas tema sõit on praegusel hetkel vajalik talle," rääkis Kallasmaa.

Vertjanova sõnul on samas palju inimesi, kes pole sõlminud reisitõrkehüvitist ja soovivad seetõttu igal juhul planeeritud reisile minna. "Reisikindlustused ei kompenseeri ei hüvita seda kulu, mis on tekkinud seoses selle reisiloobumisega," märkis ta.

Tarbijakaitse on aga oma selgituses märkinud, et teatud juhul võib reisijal tekkida õigus pakettreisist taganeda ja saada tagasi kogu reisitasu ka riskipiirkonda minnes.

Turismifimade liit on kohtunud paljude erinevate ametkondadega, kus on esialgu väljendatud muret ja mingit abi riigilt küsitud veel ei ole, ütles liidu asepresident Anne Samlik.

"See viirusele, võib-olla ka natuke ülereageerimine, ei ole mõju avaldanud ainult reisikorraldajatele-reisibüroodele, see on avaldanud mõju kogu turismisektorile, alustades lennufirmadest, laevafirmadest, hotellidest, restoranidest, muusemidest. Tegelikult kõik on pihta saanud," rääkis Samlik.

Turismifirmade liit teeb järgmisel esmaspäeval oma liikmete seas küsitluse ning olukorda jälgitakse nädala kaupa. "Esmaspäeval me oskame seda numbriliselt öelda, et mis on viimasel nädalal toimunud. Täna ütleme, et suurem kartus tekkis nädal tagasi," ütles Samlik.

Samliku sõnul läheb turismi olukord halvaks siis, kui koroonapaanika jääb veel kuudeks venima.