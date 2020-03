Kiik: kinos ja teatris käimist suurürituste vältimise soovitus esialgu ei puuduta

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul ei tähenda peaminister Jüri Ratase soovitus üle saja inimesega üritusi mitte korraldada seda, et teatrid ja kinod ei võiks oma plaanipärast tööd jätkata. Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et ohuhinnangud muutuvad tundidega, kuid plaanipäraselt toimuvaid kultuuriüritusi käsitletakse praegu eraldi võistlustest või konverentsidest ja kinodes-teatrites tuleb lihtsalt järgida tervisenõudeid.

Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et üritusi, kus osaleb sada või rohkem inimest, ei peaks pigem korraldama.

Lukas teatas samal õhtul sotsiaalmeedias, et kindlasti ei mõelnud Ratas oma soovitusega seda, et näiteks riigikogu ei võiks täies koosseisus kokku tulla või et teatrid ja kinod ei võiks plaanipärast kultuuritööd jätkata.

"Kultuurielu toimib Eestis rahulikult ja loodan, et jäämegi igaõhtuselt etendusi, kinoseansse ja kontserte nautima. Rahvusvaheliste suursündmuste korraldajatel on praegu küll õigem oma ettevõtmised edasi lükata - targa tegutsemisega saab majanduslikku hävingut vältida," oli Lukase seisukoht.

Tanel Kiik ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et kui rääkida plaanipäraselt toimuvatest kultuuriüritustest nagu kino ja muu selline, siis neid võib kindlasti käsitelda eraldi avaliku ürituse loa taotlejatest, kes teevad spontaanse ürituse nagu võistluse, konverentsi vms.

"Ühe puhul on oluline järgida tervisenõudeid laiemalt, teise puhul tuleb vaadata, kas seda on mõistlik praegu korraldada või lükata edasi," sõnas ta.

Teades nakkusohtu ja seda, et ka esinejaid on suurüritustele keerulisem kohale saada ning riskiriikidest me neid siia ju ei soovigi, tekitaksime nende korraldamisega endale Kiige sõnul väga suure peavalu ja võimaliku majanduskahju.

"Lükkame need parem sellesse aega, kui on natuke rahulikum. Täpselt sama kehtib kõikvõimalike selliste ürituste puhul, mille puhul pole kalendris vaja, et nad praegu toimuvad, saab teha ka suvel või sügisel, kui olukord on rahulikum," selgitas ta.

Küsimusele, kas olukord võib järgmiseks päevaks muutuda, nii et ka teatrid-kinod ja koolid peavad uksed sulgema, vastas sotsiaalminister, et hirmutamiseks ei ole põhjust, küll aga ettevaatlikkuseks, et võtta olukorda tõsiselt. Sündmustest tuleb mõnevõrra ees olla ja prognoosida, mis hakkab juhtuma paari päeva pärast, et vajalikud sammud õigel ajal ära teha, aga samas ei tohi ka sündmustest liiga kaugele ette joosta ja asjatut paanikat tekitada.

Neljapäeval on Jüri Ratas lubanud teha riigikogus poliitilise avalduse, mis puudutab koroonaviirust, ning haridusminister Mailis Repsi sõnul kaalub valitsus eriolukorra välja kuulutamist.

Kiige sõnul on koroonaviiruse levik niivõrd kiire ja maailmas muutuvad ohuhinnangud tundidega, seega peab valitsus olema valmis operatiivseid samme astuma. Otsuseid saab aga langetada kõige värskema info põhjal ja neljapäeval kuulab valitsus ära viimased ohuhinnangud ning langetab selle põhjal otsused, mis puudutavad erinevaid üritusi ja muid lisameetmeid.

"Seda ette öelda, mis täpselt homme tuleb, on tänamatu töö, sest olukord muutubki kiiresti," ei soovinud ta järgmise päeva plaane täpsemalt avada.

Kui olukord peaks eskaleeruma, siis on Eesti tervishoiusüsteem Kiige sõnul selleks valmis.