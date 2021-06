Eesti ja Soome plaanivad ühendada lennujuhtimise

"Euroopa õhuruum on väike, aga igal riigil on oma lennujuhtimisteenistus. Kui iga riik arendab oma süsteeme, siis see suurendab kulusid," ütles Soome lennujuhtimisettevõtte Fintraffic tegevjuht Raine Luojus ajalehele Helsingin Sanomat.

"Euroopa õhuruum on väga fragmenteerunud ja selle maksavad lõppkokkuvõttes kinni lennufirmad," lisas ta.

Luojuse sõnul on kavas luua Soome ja Eesti ühine regionaalne teenistus, mis töötaks ühe juhtimise all, kuid kahes linnas. Selline korraldus peaks andma säästu ka lennukompaniidele, mis saavad võimaluse valida ratsionaalsem marsruut ning sellega kokku hoida kütust.

Plaanide kohaselt hakkaksid Vantaas asuvad Soome lennujuhid aeg-ajalt koordineerima lennuliiklust Eesti õhuruumis ning Tallinnas tegutsevad Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhid Soome õhuruumis.

Luojus rääkis, et aeg-ajalt võib tulla ette isegi olukordi, kus Soome lennujuhid võtavad paariks tunniks kogu Eesti õhuruumi oma koordineerimise alla, siis aga toimuks vahetus ning Eesti lennujuhid pakuksid oma teenust Soome õhuruumis.

Eesti ja Soome lennujuhtimisteenistuste koostööd hakatakse kasutama Euroopa Liidus kui näidet Euroopa tulevasest lennujuhtimise korraldusest.

Luojuse sõnul on koostööl ka turvalisuse mõõde, kuna võimaldab mõlemal riigil kasutada samu meteoroloogilisi andmeid, pakkudes Soome lahe kohal lendavatele lennukitele operatiivsemat teavet.

Plaan võimaldab siiski tulevikus taastada eriolukorras riigi enda lennujuhtide kontrolli kogu oma õhuruumi üle.

Luojus kinnitas ka, et kui kahe riigi lennujuhtimissüsteem ühendatakse, siis see ei tähenda lennujuhtide koondamist. Vaja võib minna hoopis regionaalsete lennujuhtide juurde palkamist, lisas ta.

Samas ei ole lennujuhtide leidmisega probleeme, kuna nende kvalifikatsioon on kogu Euroopas ühtlustatud ja lennujuhtimine käib inglise keeles. "Lendurid võivad sellest, mis riigi lennujuhtimisteenistus neid teenindab, aru saada ainult lennujuhi aktsendist," ütles Luojus.