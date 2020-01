Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis rahuldamata Leedu lennufirma Transaviabaltika vaidlustuse ning leidis, et Tallinna-Kuressaare lennuliini teenindamiseks kasutatava lennuki maksimaalne vanus on õigustatud nõudmine ning sellega ei kahjustata konkurentsi.

Maanteeamet lisas oktoobris Tallinna-Kuressaare lennuliini hankesse kvaliteeditingimusena lennuki maksimumvanuseks 20 aastat. Vastava ettepaneku tegi ametile majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kellele omakorda oli varem sellise ettepaneku teinud Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Maksimaalse vanuse nõude vaidlustas Transaviabaltika eelmise aasta eelviimasel päeval. Neljapäeval tegi riigihangete vaidlustuskomisjon (VaKo) otsuse, millega jäeti vaidlustus rahuldamata.

VaKo leidis, et maanteeamet on veenvalt põhjendanud, et lennuki vanusenõude lisamine hankesse ei ole meelevaldne, vaid tegemist on kaalutletud otsustusega.

VaKo otsuse saab vaidlustada kümne päeva jooksul halduskohtus. Kui keegi otsust ei vaidlusta, siis otsus jõustub ning riigihankega minnakse edasi. Mitu korda edasi lükatud tähtaeg on praegu 5. veebruar.

Peamine põhjus, miks praegu Tallinna-Kuressaare liini teenindav Transaviabaltika lennuki vanuse nõude vaidlustas, on lihtne – firmal pole lennukeid, mis on toodetud aastal 2000 või hiljem. Leedu firma soovib liini teenindada 40- kuni 46-kohaliste lennukitega, mis on toodetud mõni aasta enne 2000. aastat.

Transaviabaltika väitis kaebuses VaKo-le, et lennuki vanusenõudega mängitakse riigihange kätte Eesti riigile kuuluvale ettevõttele Regional Jet OÜ, kellel on ainsana kolmest hankest huvitatud ettevõttest uuemad lennukid olemas. VaKo selle väitega ei nõustunud.

"Asjaolu, et hankija lähtub tehnilise kirjelduse koostamisel enda vajadustest, ei saa käsitleda põhjendamatu takistusena riigihanke avamisel konkurentsile isegi juhul, kui see vähendab konkurentsi. Hankija ei pea määratlema hankelepingu eset viisil, et pakkumuse saaks esitada võimalikult suur hulk ettevõtjaid," märkis vaidlustuskomisjon oma otsuses.

VaKo hinnangul pole ka millegagi tõendatud, et riigihankel osalemisest on huvitatud ainult kolm ettevõtet.

Maanteeamet ise põhjendas maksimaalse vanuse lisamist hankesse sellega, et seda soovis Saaremaa vallavalitsus, et tõsta lennuteenuse kvaliteeti, ning seda luges põhjendatuks ka lennuamet.

Maanteeameti hinnangul on uuem lennuk ökonoomsem ja keskkonnahoidlikum. Lisaks pole vanematele lennukitele võimalik paigaldada järjest uuenevaid navigatsiooniseadmeid, märkis maanteeamet oma põhjendustes VaKo-le.

VaKo märkis omakorda lennuki maksimumvanuse nõudmist õigustades, et Eurostati andmetel oli 2015. aastal Euroopas kasutatavatest lennukitest 83 protsenti uuemad kui 20 aastat ning vaid 17 protsenti 20 aastat ja vanemad.

Maanteeamet saab küll hankega edasi minna, kuid ameti direktor Priit Sauk tunnistas sel nädalal, et probleeme võib hanketingimustega tekkida ka edaspidi.

"Meil ei ole ka selge, et kui me jäämegi nende piirangutega paika, saame pakkumised kätte, et siis saame sellega ka lõpuni minna – võib-olla meil ei jätku raha, kui me saame liiga uue lennuki, liiga kalli, siis ei pruugi meil ka jätkuda raha, siis tuleb jälle minna uuele ringile," rääkis Sauk ERR-i uudisteportaali veebisaates "Otse uudistemajast".

Sauk märkis, et parimal juhul saab Kuressaare liin uue lennuki aprillis.