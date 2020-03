Osa lasteaedu ja koole saatis kolmapäeval lapsevanematele laiali juhised, kuidas reisilt tulnuna käituda, ning muu hulgas paluti jätta 14 päevaks koju kõik need, kes ise või kelle pereliikmed on naasnud välisriigist.

"Kõik lapsevanemad, kes on lastega naasnud reisidelt, jätavad lapsed 14 päevaks koju, sealhulgas arvestada ka enda saabumist välismaalt ja kontakti lapsega!" seisis ühe lasteaia poolt vanematele edastatud ootuste loetelus.

"... palume õpilase 14 päevaks koju jätta, kui laps ise või keegi tema lähikondsetest on naasnud välisriigist," juhendas üks kool lapsevanemaid.

Segadust tekitas ka asjaolu, et kuna lasteaedade kodulehed kuuluvad linna veebihooldussüsteemi, nägi Tallinna Männi lasteaia kodulehele postitatud teade, kus rõhutati, et koju tuleb jääda ka kõigil näiteks Lätis, Soomes, Rootsis või Venemaal käinud lastel, välja nii, et selle otselingi kaudu avanud inimestele jäi mulje, nagu oleks tegu Tallinna linna ametliku teatega.

Tallinna linna ega ka haridusministeeriumi juhised tegelikult nii karmid ei ole.

"Mõned Tallinna lasteaiad avaldasid täna oma kodulehel eksitava info, et 14 päevaks tuleb koju jääda kõigil lasteaialastel, kes tulevad välisreisilt olenemata riigist. Täpsustame, et tänase seisuga on silmas peetud siiski vaid riskipiirkonnast saabujaid," seisis teates.

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja Leini Jürisaar ütles ERR-ile, et kuskil tekkis mingi valestimõistmine ja linnapea Mihhail Kõlvart ei ole tegelikult sellist sõnumit välja andnud, nagu tuleks koju jätta kõik reisilt tulnud lapsed.

"Silmas peeti kriisipiirkondi, mis on terviseameti ja välisministeeriumi kodulehel üleval. Ja see on jätkuvalt soovituslik, ei saa ju teha kohustusi," selgitas ta ning lisas, et tegu on siiski tungiva soovitusega.

Jürisaare sõnul avas Tallinn just ka koroonaviiruse tõkestamise lehe, kust lasteaiad saavad oma sõnumiteks operatiivselt infot.

Ka haridusministeeriumi kodulehel on haridusasutustele jagatavate soovituste rubriigis öeldud, et 14 päevaks tuleks koju jääda neil, kes on hiljuti riskipiirkonnast saabunud.

Riskipiirkondadena käsitletakse Tallinnas nii terviseameti kui ka välisministeeriumi kodulehel nimetatud riike ehk Hiinat, Itaaliat, Iraani ja Lõuna-Koread, Jaapanit, Singapuri, Prantsusmaad ja Saksamaad.