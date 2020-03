"Ühe tihedamini on käinud läbi kaebused, et haigusnähtudega inimestel keeldutakse testi võtmast, sest pole ju tuldud Itaaliast, Iraanist, Lõuna-Korest või Hiinast. Reaalsus on see, et ohutuid riike täna sisuliselt enam ei ole. Minu arvates tuleks koheselt asuda testima kõiki välisreisilt tulnud ja haigusnähtudega inimesi," leiab Punab.

Punab sooviks ka teada, kas Eesti võimekus teste teha on praeguseks kasvanud enamale, kui vaid mõnekümnele testile päevas.

"Siiralt loodan, et ettevalmistuseks antud paari kuu jooksul on loodud võimekus piisava mahuga viirustestimiseks. Kui see võimekus piirdub ka täna veel varem väljaöeldud mõnekümne testiga päevas, siis peaks keegi vastutust võtma."

Samuti leiab arst, et välisreisidelt tulnute suhtes ei saa enam rakendada vaid vabatahtlikku kahe nädala pikkust karantiini.

"Sõltumata vanusest. Siis poleks ka vaja igal asutusel eraldi kuulutada, et nad piiravad väliskomandeeringuid. See piiramine on täna elementaarne ennetav tegevus."

Kuna viiruse levik on meie lähiriikides kasvanud hoogsalt Rootsis, sooviks Punab teada, mida on meie juhtiv laevandusettevõte Tallink ette võtnud, et viiruse leviku tõkestamisele kaasa aidata.

Punabi hinnangul on terviseamet vähemalt oma kodulehel väljastatud infoga ajast ja sündmuste arengust mitu päeva maha jäänud ning rahvusvaheliste ürituste piiramise soovitusest üksi enam ei piisa.

"Paanika genereerimine pole vajalik, aga täna on olukord muutunud ja rakendatavad meetmed peavad muutuma vastavalt sellele. Teavitusfaasi töö tehti meil hästi! Loodan väga, et samaaegselt valmistuti ka järgmiseks etapiks. Meid päästab see, et oleme Euroopa ääremaa ja transpordi ummiksopp. Inimeste teadlikkus samuti suhteliselt hea. Aga kui asjaosalised oma strateegiat kiirelt ei muuda, siis on tõesti oht et me jookseme oma võimaluste lati alt läbi," resümeerib arst.

Kokku on Eestis praeguseks registreeritud 16 koroonaviirusesse nakatumise juhtu.