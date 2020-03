Rootsi sõjaväeluure teatas reedel avaldatud raportis, et julgeolekupoliitiline olukord Läänemere piirkonnas on aja jooksul halvenenud, mis tähendab, et "kasvanud on oht sõjalisteks vahejuhtumiteks ja vastasseisudeks, mis võivad halvimal juhul viia olukorra eskaleerumiseni".