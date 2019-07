Rootsi paigutas Läänemerel Gotlandi saarele uue õhutõrjesüsteemi

"Saar annab oma geograafilise asendiga tähtsaid sõjalisi eeliseid Läänemere laevanduse ja õhuruumi kaitse ja kontrolli vallas ning võime siia paigutada sõjalisi üksusi ja relvasüsteeme," ütles Rootsi relvajõudude ülem Micael Byden.

Rootsi otsustas 2015. aastal, et viib pärast aastakümnepikkust pausi taas Gotlandile sõdurid, tuues põhjenduseks julgeolekukeskkonna halvenemise.

Otsus langetati pärast Venemaa otsust annekteerida Ukrainale kuuluv Krimm, Ida-Ukraina sõja puhkemist, intsidente Rootsi õhuruumi sisenenud Venemaa sõjalennukitega ning otsinguoperatsiooni merel, mille tingis arvatava allveelaeva nägemine.

Nüüd paigutas Rootsi Gotlandile maa-õhk-tüüpi raketisüsteemi BAMSE SRSAM. Selle arendas 1990. aastatel ja 2000. aastate alguses välja Rootsi ettevõte Saab.

Süsteemi laskeulatus on 15-20 kilomeetrit ning see tähendab, et Gotlandi väeosa õhutõrjevõimekus on suurenenud "märkimisväärselt", ütlevad relvajõud.

Eelmisel aastal andis Rootsi valitsus sõjaväele loa osta Ameerika kaitsefirmalt Raytheon raketisüsteem Patriot.

Bydéni sõnul oli BAMSE paigutamisest etteteatamata jätmine "kiire lahendus" suurenenud ohutasemele. Samas rõhutas ta, et vajadus uuemate õhutõrjesüsteemide järgi on jätkuvalt alles.