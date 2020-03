"Komisjoni pakutud koroonaga võitlemise EL-i investeerimisfondi raames, mille kogusuurus oleks 37 miljardit eurot, saaks Eesti kiirendatud korras kasutusele võtta 295 miljonit eurot," ütles Euroopa Komisjoni Eesti-esinduse asejuht, majandusnõunik Katrin Höövelson ERR-ile.

Sellest 73 miljonit on raha, mis on Eestil tänavuseks aastaks eraldatud struktuurivahenditest veel kasutamata ja kui tavaolukorras tuleks see Komisjonile tagasi kanda, siis uues olukorras lubaks Komisjon selle Eestil kiiresti kasutusele võtta koroonaviirusega võitlemise kulude katteks, selgitas Höövelson.

Lisaks lubab Komisjon reeglite leevendamisega arvestada seda summat ajutiselt riikliku kaasfinantseeringuna, ehkki see on EL-i eelarveraha. Ning arvestades, et Eesti kaasfnantseerimise määr on praegu kehtivas, aastateks 2014-20 kokku lepitud eelarveraamistikus struktuurivahendite korral vähemalt 15 protsenti, siis aitaks see kiirendada kokku ligi 295 miljonit euro kasutust, märkis Komisjoni esindaja.

Euroopa Komisjoni pakutud summad riikidele kiirendatud korras kasutusele võtmiseks. Autor/allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt saab raha saab suunata kõige prioriteetsematesse valdkondadesse:

- tervishoiusüsteemi toimimise tagamine, sealhulgas kaitsevahendite, testide ja vajaliku aparatuuri soetamine, e-tervise lahendused jne;

- ettevõtete likviidsuse säilitamine ja lühiajalise maksejõuetusega toimetulek, eriti kõige enam kannatanud majandussektorites;

- erinevad meetmed inimeste sissetulekute ja töökohtade säilimiseks;

Lisaks rakendab Euroopa Komisjon riigiabi- ja eelarvetasakaalu reeglite puhul maksimaalset paindlikkust, mis aitab riikidel abimeetmeid paremini rakendada, ütles Höövelson.

"Euroopa Liidu eelarveraha kiirendatult toetusena kasutusele võtmise kõrval on märkimisväärne, et ka EL garantiifondi toel ettevõtetele suunatavate laenude kasutust kavandatakse Komisjoni reedese ettepaneku alusel kiirendada," rõhutas Höövelson. "Selleks on pakutud Euroopa Liidu peale kokku 1 miljardi suuruse garantiifondi alusel Euroopa Investeerimisfondi kaudu ettevõtetele – esmajoones väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) – vahendatavate laenu- ja käendusmeetmete kiirem kasutuselevõtt koroonaviirusest tulenevale olukorrale reageerimiseks. Selle ivnesteeringumahu kiiremini VKE-dele jõudmise konkreetsemaid asjaolusid töötatakse kiirkorras välja," ütles ta.

Euroopa Liidu riikide rahandusministrid arutavad esmaspäeva õhtul telesilla vahendusel Euroopa Komisjoni ettepanekuid.