Juba eelmisest reedest alates on Eestisse sissesõitjad saanud koroonaviiruse eest hoiatava flaieri. Enamasti soovitakse juhtidele lihtsalt head reisi, aga kui keegi näib väsinud või unine, päritakse tervise järele ja soovi korral saab inimene ennast kraadida. Siiani pole kellegagi probleeme olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedel juhtis bussijuht politseinike tähelepanu sellele, et üks reisija köhib pidevalt. Nii tuligi temaga vestelda. Kuna naine oli juba varem haige olnud, piirduti sellega, et toodi talle igaks juhuks mask.

Bussides võib praegugi aega minna, aga piiriületusele kuluv aeg pikeneb peagi oluliselt.

"Inimene peab vastama politseinike küsimustele, politseinik täidab andmekogus vastused, vastused salvestuvad ja pädev astutus - terviseamet - hakkab neid töötlema. Palve inimestele on olla valmis piirikontrollis olema pikemat aega, võivad tekkida järjekorrad. Täna siin olles on näha, et piiriületuste arv ei ole enam nii tihe kui varem, mis annab kindlasti meile hõlpu, et oma tööd hästi teha," rääkis Vaher.

Vaher ütles, et bussifirmadega püütakse kokku leppida, et ankeedi saab inimene täita bussis ja piiril möödub siis kõik palju kiiremini.

Et piiril jätkuks inimesi, korraldab politsei oma töö ümber.

"Me tõenäoliselt lõpetame ka osad oma teenused. Nii nagu oleme otsustanud ajutiselt sulgeda oma teenindussaalid kuni esmaspäeva õhtuni, selle aja jooksul pakume välja lahendused, kuidas inimesed oma isikut tõendava dokumendi paremini kätte saada võiksid. Samamoodi lõpetame "Kõik puhuvad" operatsioonid, vaatame üle väga palju oma teenuseid, mida me iga päev teeme, ja toome rohkem ressurssi piiride lähedale," selgitas Vaher.

Vaheri sõnul praegu politseil lisajõudu vaja pole

Politseijuht Elmar Vaher rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud stuudiointervjuus, et politsei tähtsaim ülesanne praegu on olla abiks viiruse leviku tõkestamisel Eestis.

"Me töötame piiril, oleme muutnud oma ülesandeid piiril, oleme ümber korraldanud oma igapäevatöö, näiteks klienditeenindussaalides, "Kõik puhuvad" operatsioonid jäävad ära. Samuti valmistume selleks, et olla valmis viiruse leviku tagajärjel muudeks ohtudeks, näiteks avalikus ruumis või näiteks petukõnedeks, mis võivad inimestele väga palju halba teha," loetles Vaher politseitöös ees ootavaid muudatusi.

Vaher kinnitas, et praegu politseil lisajõudu vaja ei ole. "Praegusel hetkel me saame oma ülesannetega hakkama. Kui haigestub suur hulk PPA töötajaid või me saame juurde ülesandeid, siis me peame tõepoolest esialgu jätma mõned tööd tegemata, et tagada piirikontroll ja avalik kord tänavatel," ütles ta.

Politseinikel on Vaheri kinnitusel ka piisav kaitsevarustus selleks, et ise mitte nakatuda. "Meie jaoks sellises olukorras töötamine pole midagi uut, politseinikud on harjunud sellise tööga. Meil on hetkel vahendid, et oma tööd hästi teha," lisas ta.

Siiani ei ole veel meetmeid selleks puhuks, kuidas tagada, et inimesed peaksid kinni neile määratud karantiinist. Vaheri sõnul arutab valitsus seda küsimust esmaspäeval.