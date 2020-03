"See juhtub täna 14. märtsil kell kuus õhtul. Meie naabrid on samuti sellised meetmed paika pannud ning me usume, et see on sobilik asi, mida teha," ütles Leedu siseminister Rita Tamašunienė pressikonverentsil.

Valitsus kaalub sisenemiskeeldu välismaalastele, välja arvatud neile, kel on Leedus töötamiseks luba. Leedu piirivalve ülem Rustamas Liubajevas ütles, et kui piirikontroll nüüd taastatakse, siis keelatakse riiki sisenemine vaid haigussümptomitega välismaalastel.

"Juba praegu me ei luba riiki välismaalasi, kellel on teatud haiguslikud sümptomid... Kuid praegu kaalume sisenemiskeelu karmistamist, kui karantiin jõustub; võimalus keelata välismaalaste (riiki sisenemine) täielikult on samuti kaalumisel."

Isegi sellisel juhul on võimalikud erandid, et tagada transiitkoridorid Poolast saabuvate Läti või Eesti kodanike pääsemiseks kodumaale, lisas piirivalveülem

Poola ja Leedu vahel on võimalik liikuda nüüd vaid läbi Kalvarija piiripunkti, teatas Leedu piirivalve.

Piirikontrolli taastamine tähendab ka ohtlikesse riikidesse reisimise keeldu. Kaubaautode liikumine jätkub tavapäraselt.

Kodumaale naasvatel Leedu kodanikel piiranguid pole, kuid neil tuleb jääda koju 14 päevaks.

Reedel teatas Poola oma piiride sulgemisest välismaalastele kümneks päevaks.