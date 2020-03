Mitmed Eesti lähiriigid sulgesid välismaalastele piirid

Seoses koroonaviiruse levikuga on mitmed Eesti lähiriigid kehtestanud lisaks lennu- ja laevaliikluse piirangutele täiendavaid meetmeid maismaapiiride kontrolliks. Leedu, Poola, Taani ja Norra on andnud teada piiride sulgemisest välismaalastele, eraautod ei pruugi pääseda üle piiri ka transiidiks läbi nende riikide, teatas välisministeerium.

Läti sarnastest piirangutest teatanud pole, kuid olukord muutub pidevalt ja tõenäoline on, et selliseid piiranguid lisandub järgnevatel päevadel veel, hoiatab ministeerium.

Leedu valitsuses on kaalumisel otsused piiranguteks. Praeguse info kohasel on kavas välismaalastele riiki sisenemine keelata, v.a Leedu kodanike pereliikmed ning seal elamisloaga elavad inimesed. Kaubaveod jätkud. Eesti ja Läti kodanikele kaalutakse humanitaarkoridori rakendamist, et nende riikide kodanikel oleks võimalik koju pöörduda. Poolaga on Leedul avatud vaid Kalvarija–Budzisko piiriületuspunkt.

Poolas taastatakse laupäeva südaööl vastu pühapäeva piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Poola saavad siseneda Poola kodanikud ning nende pereliikmed, Poola ajutise ja alalise elamisloa ning tööloa omanikud, kes peavad riiki saabumise järel jääma koju 14-päevasesse karantiini.

Rahvusvahelisele kaubaveole Poolas piiranguid ei ole, piiriületuseks avatud piiripunktide loetelu on kättesaadav saatkonna veebilehel. Rahvusvahelist kaubavedu teostavatele autojuhtidele ei ole riiki sisenemisel. karantiinikohustust. Piirangud kehtivad esialgu kümme päeva.

Taani välispiir suleti laupäevast 13. aprillini, sisse pääsevad Taani elanikud, Taanis töötavad mittetaanlased ja kaubad. Käesoleval hetkel saavad transiitreisijad veel Taani lennujaamade kaudu koju naasta. Inimestel, kes ei ela Taanis ega tarni riiki toidukaupu, on keelatud riiki siseneda. Reisivatel taanlastel soovitatakse naasta Taani, nemad saavad koju, välismaalased lubatakse riiki aga vaid mõjuva põhjusega, nagu tõestatav elu- või töökoht, kaubavedu, külastama raskelt haigeid sugulasi või alaealist last.

Norras suletakse alates 18. märtsist üheksa riigisisest lennujaama, et säilitada võimekus hallata lennujaamu vähendatud personaliga. Gardermoeni lennujaam töötab edasi, nagu tavaliselt.

Kõik välismaalased väljastpoolt Põhjala riike saadetakse tagasi, kui neil pole kohta, kus olla 14 päeva koduses karantiinis. Tagasilennu reisi oodates paigutatakse reisijad karantiini lennujaama hotelli.

"Eesti kodanikud, kes soovivad pöörduda koju, kontakteeruge oma reisipakkujaga, leidmaks viis naasta koju," rõhutas välisminister Urmas Reinsalu. "Piiride sulgemisel – nii lennu-, laeva- kui ka maismaaliiklust puudutava – ei pruugi mõne päeva pärast Eestisse tagasipöördumine enam võimalik olla. Eestis viibivatel kodanikel lähiajal välisreisiplaane teha ei tasu," lisas ta.