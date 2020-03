"Välisministeerium üritab välismaal viibivaid Eesti kodanike nõustada. Meie ülesanne on ühelt poolt kutsuda neid üles koju kiirustama. Me üritame teada saada, kui palju neid on ja kus nad on, aga see on keeruline, sest vaid väga vähesed on sellest meile teada andnud nende tradistioniliste kanalite kaudu, mida me oleme palunud teha," rääkis Saks.

Nendeks kanaliteks on välisministeeriumi portaal "Reisi targalt" ja e-mail konsul@mfa.ee. Kantsler Saks märkis, et kui ministeerium ei tea inimeste asukohta välismaal ega oma ka nende kontakte, on Eesti riigil hätta sattunud inimesi väga raske aidata.

"Ma loodan, et nende kahe päeva jooksul, mil Tallinna Lennujaama ja maanteede kaudu on liikumine veel avatud, paljud inimesed naasevad Eestisse. Vastasel juhul on oht, et nad jäävad vähemalt kaheks-kolmeks nädalaks, aga võibolla veelgi kauemaks neile aladele karantiini. Ja neid otsuseid, kui kauaks sinna jääma peab, ei langeta enam meie, vaid need riigid ise," rääkis Saks.

"Lisaks käib meil pidev töö teiste riikidega, et me ei sulgeks oma inimeste kojuliikumise võimalusi. Paljud riigid kehtestavad äkki piiravaid meetmeid ja selle tõttu ei ole põhjust arvata, et liikumine jääb Eestisse takistusteta. Pigem vastupidi, takistuste hulk aina kasvab," sõnas Saks.

Kuigi Eestist välja liikuda ei ole takistatud, ei soovita kantsler seda teha, sest Eestisse tagasi saada ei ole lihtne.