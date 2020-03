Euroopa Komisjon: piiride sulgemine ei tohi jätta inimesi hätta ega seada ohtu kaubavedu

Euroopa Komisjon soovib, et koroonaviiruse tõttu Euroopa Liidu sisepiiridel rakendatavad erakorralised liikumispiirangud ei jätaks inimesi piiril hätta ning et need ei seaks ohtu ka kaupade ja teenuste liikumist ühtsel turul, sest see on ainus võimalus vältida meditsiinivarustuse ja toidu puudust.