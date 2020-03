Tartu otsustas ka erivajadustega lapsed kaugõppele saata

Kuigi e-õppe korraldamine erivajadustega lastele on raskem, tuli initsiatiiv koolidelt endilt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Olukord on kõige keerulisem raske puudega õpilastele mõeldud Tartu Maarja koolis, kus õpet praegu ei toimu, kuna võimalikud kaugõppe vormid intellektipuudega õpilastele on alles väljatöötamisel.

Herbert Masingu ja Kroonuaia koolil suuri probleeme ei ole, sest nende õppekava ja e-õppe võimalused sarnanevad tavakoolidele.

"Erisus on see, et eriti just nooremate õpilaste puhul ja autismispektri häirega õpilaste puhul peavad õpetajad hoidma pisut rohkem struktuuri, sama süsteemi, mis on õpetamises olnud siiamaani. Seal on ka õpetajatel loovust, aga teistpidi, kindlasti see ettevõtmine on ka pisut keerulisem. Ma tean, et meil on õpetajaid, kes plaanivad teha videopöördumisi õpilastele iga päeva alguseks, et hoida päevarutiini ja päevasüsteemi," selgitas Herbert Masingu kooli direktor Siim Värv.