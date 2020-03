Soome valitsus otsustas kehtestada alates teisipäevast eriolukorra. Kui Eesti riigikogu piirab saadikute arvu saalis minimaalseks, siis Soomel seda esialgu kavas pole, küll aga on riigis keelatud enam kui kümneliikmelised kogunemised.

Valitsus märgib oma juhistes, et rohkem kui kümne inimesega avalikud kogunemised on keelatud, vahendas Uusi Suomi.

"Tegevusjuhendis nõutakse, et üle 70-aastased inimesed peaksid võimaluse korral hoiduma kontaktidest teiste inimestega (karantiinitingimused), välja arvatud parlamendisaadikud, valitsuse ja kohalike omavalitsuste töötajad," lisas valitsus.

Eesti riigikogu korraldab koroonaviiruse tõttu oma töö põhjalikult ümber ja ühe variandina on laual võimalus, et riigikogu saali tulevad vaid fraktsioonide esimehed. Samas on iga saadik oma mandaadis vaba ehk otseselt kedagi saali tulemast keelata ei saa. Uuel nädalal tuleb aga riigikogu suuremas koosseisus ikkagi kokku, sest seadus ei luba juhatuse valimisi edasi lükata.

Seadusest tulenev eriolukord läheb menetlusse ehk Soome parlamendi otsustada teisipäeval. Eriolukord peaks praeguste plaanide kohaselt kehtima 13. aprillini.