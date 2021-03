Ministeerium: koroonaga nakatumine reisil toob lisakulusid

Välisministeeriumi teatel on viimasel ajal esinenud juhtumeid, kus reisil olnud Eesti inimesed on nakatunud koroonaviirusega ning seetõttu pidanud isolatsiooni jääma ja ootamatuid kulusid kandma.

"On olnud üksikuid juhtumeid välisriikides, kus inimesed on jäänud hätta, sest on reisi ajal haigestunud koroonaviirusesse," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots.



Ta tõi näiteks juhtumi, kus Mehhikost puhkusereisilt naasnud seltskonnast haigestus üks inimene ning seetõttu pidi tema koroonapositiivsena ning ülejäänud rühm lähikontaktsetena Prantsusmaal vahemaandumist tehes eneseisolatsiooni jääma. "See tõi kaasa lisakulutused majutusele," märkis Ots.

Lisaks on olnud ka teistest riikidest naasmisel juhtumeid, kus testi tulemus on positiivne või testi kehtivusaeg möödunud ning uute testide tegemine nõudnud planeerimata raha- ja ajakulu, vajaduse soetada uued lennupiletid või muud hädavajalikku.

"Välisministeerium saab siinkohal abi osutada vahendades eelkõige teavet selle kohta, millised on riikides piirangud, milliseid teste nõutakse," tõdes ministeeriumi pressiesindaja ning rõhutas, et riik hättajäänud reisijatele raha ei anna, vaid võib seda vahendada.

"Rahaline abi peab tulema reisija lähedastelt, sõpradelt-tuttavatelt, tööandjalt või kui neilt ei ole võimalik saada kogu vajaminevat summat, siis tuleb pöörduda puuduoleva raha saamiseks reisija kohaliku omavalitsuse poole," selgitas Ots.

Välisministeeriumi esindaja rõhutas, et reisile minnes on äärmiselt oluline teha reisikindlustus ja jälgida, et see kataks ka COVID-19-ga seotud kulutusi nagu võimalik haigestumine ja ravikulud välisriigis või reisitõrge seoses haigestumisega.

"Kuna reeglid ja nõuded muutuvad kiiresti, soovitame reisimisest ja puhkamisest välismaal hoiduda," ütles Ots.

Ta soovitas inimestel kindlasti vaadata ka välisministeeriumi kodulehel asuvat teavet riikide piirangute kohta leheküljelt Reisi Targalt ning tutvuda ka seal asuvate juhistega olukorraks, kui reisil raha otsa saab.