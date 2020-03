Briti peaminister Boris Johnson tuli välja senisest rangemate meetmetega koroonaviiruse pidurdamiseks, kui uus uuring andis mõista, et Ühendkuningriigi valitsuse senised plaanid oleksid tähendanud, et Covid-19 tõttu sureb umbes veerand miljonit inimest.

Tegemist on 16. märtsil avalikkuse ette jõudnud Imperial College'i uuringuga, mille teostamist juhtis nakkushaiguste tippspetsialist professor Neil Ferguson, vahendas Reuters.

Otsusega seotud allikate kinnitusel muutis just see uuring Briti valitsuse lähenemist, mis oli piiranguid silmas pidades oluliselt leebem kui meetmed, mida on praeguseks rakendanud paljud teised Euroopa riigid.

Samas on kriitikute hinnangul ka uued reeglid suhteliselt leebed, sest väga palju on tegemist soovituste ja üleskutsetega, mille puhul loodetakse ehk liiga palju kodanike endi vastutusvõimele.

Uuringu peamised järeldused:

* kui koroonaviiruse leviku pidurdamiseks tegutsema ei asuta, tooks see kaasa 510 000 surmajuhtumit Ühendkuningriigis ja 2,2 miljoni inimese suremise Ameerika Ühendriikides;

* epideemia saab tõenäoliselt olema palju ulatuslikum USA-s ning tipphetk saabub mõnevõrra hiljem. See tuleneb USA suurusest, mis toob pikas perspektiivis kaasa erinevaid nakkuskoldeid osariikides;

* Briti valitsuse senine plaan, mis sisaldas viiruskahtlusega inimeste isolatsiooni nende kodudes, kuid milles hoiduti laiematest ühiskondlikest piirangutest, tooks kaasa umbes 250 000 inimese suremise COVID-19 tagajärjel. Samuti tähendaks see tohutut ülekoormust tervishoiusüsteemile;

* uuring rõhutas, et karmid piirangud on ainus viis koroonaviirust praegusel hetkel pidurdada. Osa riike on neid samme juba teinud ning Ühendkuningriik peab viivitamatult sama tegema;

* elanikkonna kõige suuremast riskigrupist ehk 80-aastastest ja sellest vanematest inimestest, sureb nakkuse saamise korral umbes üheksa protsenti;

* COVID-19 mõju rahvatervisele on praeguse seisuga võrreldav ainult 1918. aastal puhkenud nn Hispaania gripi pandeemiaga.

Briti ametkondlik dokument: koroonaviiruse epideemia kestab 2021. aasta kevadeni, nakatub umbes 80% elanikkonnast

Ajaleht Guardian kirjutas varem Ühendkuningriigi kõrgete tervishoiuametnike hetkel veel salastatud raportist, mille kohaselt võib koroonaviiruse pandeemia kesta 2021. aasta kevadeni ning viia selle ajaga haiglasse umbes 7,9 miljonit inimest ehk umbes 17 protsenti elanikkonnast.

Dokumendist, mille sisuga ajaleht on tutvunud, tuleb välja ka see, et Briti valitsus arvestab võimalusega, et pikemas perspektiivis nakatub koroonaviirusega COVID-19 kuni 80 protsenti Ühendkuningriigi elanikkonnast. Avalikult on võimud, näiteks valitsuse kõrgeim tervishoiunõunik Chris Witty, on varem kirjeldanud seda kui kõige negatiivsemat stsenaariumi ning on avaldanud arvamust, et tegelik arv jääb siiski sellest väiksemaks.

Kui senised suremusprotsendid paika peavad, tähendab dokumendis kirjeldatu ka seda, et rohkem kui aasta kestva epideemia jooksul sureb COVID-19 tõttu 300 000 kuni 500 000 Ühendkuningriigi elanikku.

Dokumendis avaldatakse muret, kuidas Briti tervishoiusüsteem ja ühiskond laiemalt sellise kriisiga toime tuleb.

Lekkinud dokumendi puhul on siiski ebaselge, kas see kajastab tõenäolist stsenaariumi või ikkagi halvimat võimalikku stsenaariumi. Samuti pole teada, kuivõrd on see kooskõlas valitsuse juba vahepeal muutunud plaanidega.