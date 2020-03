Töötukassa nõukogu jõudis kolmapäeva õhtul kokkuleppele, kuidas hoida ära koroonaviirusest tingitud majanduskriisis inimeste suuremahuline koondamine.

Plaani kohaselt hüvitatakse ettevõtetele, kelle käive ja tulud on järsult langenud ning kelle töötajatele ei ole tööd anda, perioodil märtsist maikuuni kahe kuu ulatuses 70 protsenti töötajate brutosissetulekust. Ettevõtted peavad hüvitise maksmises ka ise osalema.

Hüvitise saamiseks peab tööandja vastama vähemalt kahele punktile kolmest tingimusest: ettevõtte käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd anda; töötajate palka on vähemalt 30 protsenti langetatud.

Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui tuhat eurot. Tööandjal on omakorda kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot, ka tööjõumaksud peab tasuma tööandja ise.

Meede kehtib tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 31. maini, ent kompensatsiooni saab taotleda kuni kahe kuu töötasu ulatuses tööandja valitud perioodi eest selle kolme kuu sees. Seega on hõlmatud ka need töötajad, kes alates 1. märtsist on saanud juba koondamisteate.

Kõik ettevõtted, kes vastavad kvalifitseerimistingimustele, on toetusega kaetud.

Plaanitava meetme maht on kokku 250 miljonit eurot. Selle peab kinnitama veel ka valitsus.

Koroonaviiruse tõttu haiguslehele jäämise kompenseerimist alates esimesest haiguspäevast töötukassa nõukogu ei arutanud. Selle kohta võib otsuse teha valitsus eraldi.

Töötukassa nõukogu vastu võetud pakett on üks osa valitsuse ettevalmitstatavast suuremast abimeetmete paketist.