Spiikri kandidaat Ivari Padar: riigikogus on ka nakatunul valimisõigus

Riigikogu juhatuse – esimehe ja kahe aseesimehe – valimised peaksid toimuma järgmisel kolmapäeval, 25. märtsil.

Praegune parlamendi spiiker Henn Põlluaas (EKRE) välistas intervjuus ERR-ile võimaluse, et koroonaviirusesse nakatunud rahvasaadik võiks tulla Toompea lossi riigikogu juhatuse valimistele.

"Kui on tuvastatud, et inimene on nakatunud koroonaviirusesse, siis see inimene peab olema karantiinis ja ei tohi ringi käia. Kui ta seda tahtlikult teeb, siis tegemist on kriminaalkuriteoga. Riigikogu liige ei erine siin kellestki teisest," sõnas Põlluaas.

Opositsiooni ehk Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kandidaat riigikogu esimehe valimistel Ivari Padar (SDE) praeguse spiikriga ei nõustu.

"Nii sellele asjale läheneda ei saa. Nakatumist tuleb võtta tõsiselt, aga tõsiselt tuleb ka otsida võimalusi, kuidas need riigikogu liikmed saaksid oma tahet avaldada," oponeeris Padar.

"Kindlasti tuleb leida võimalus, et need riigikogu liikmed, kes on haigestunud või tunnevad ennast kahtlaselt, saaksid oma tahet avaldada. Ja vaieldamatult tuleb see võimalus leida taoliselt, et see ei ohustaks kolleege riigikogus ja kõiki, kes on parlamendi tööga seotud," rõhutas Padar.

Padar nimetas võimalikuks näiteks lahendust, et nakatunud või nakatumise kahtlusega riigikogu liikmed saaksid osaleda parlamendi juhatuse valimistel kas Toompea lossi hoovis ajutises telgis või sealsamas läbi autoakna, kuid lisas, et lõpliku variandi leiavad kindlasti vabariigi valimiskomisjon ja riigi valimisteenistus, kes neid valimisi korraldavad ja läbi viivad.

"Kriisi tuleb suhtuda tõsiselt ja piirangud on paratamatud, kuid see ei tähenda, et peaksime demokraatiat piirama," sõnas Padar. "Tulevikus tuleb kokku leppida ka seadusemuudatused, kuidas saaks riigikogu liige ka kriisiolukorras oma tahet avaldada. Näiteks ei ole e-valimised siia veel jõudnud."

Varem on Padariga sarnast suhtumist väljendanud praegune õiguskantsler Ülle Madise ja endine õiguskantsler Allar Jõks.

"Vabariigi valimiskomisjon lahendab hääletamise nii, et nakkusohtlikud riigikogu liikmed saavad hääletamisest osa võtta teiste tervist ohustamata. Kõikidel riigikogu liikmetel peab olema võimalus oma kohust täita, seda ka haiguse või puude korral," ütles Madise.

"Riigikogus tuleb leida turvaline lahendus, kuidas ka nakatunud riigikogu liige saaks osaleda parlamendi esimehe ja aseesimeeste valimistel," ütles Jõks. "Valimisõigust ei saa talt keegi ära võtta, isegi siis mitte, kui tema suhtes oleks algatatud kriminaalmenetlus."

ERR küsis Ivari Padarilt, mille poolest oleks tema teistsugune riigikogu esimees kui praegu Henn Põlluaas.

"Haamriga lööme ühtemoodi, kuid on põhimõttelised lähenemised maailmale ja poliitikale, mis meil on Henn Põlluaasaga kindlasti erinevad," vastas Padar ning tõi näiteks suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse ja territoriaalsed nõudmised Venemaale, mida Eesti riik eitas, kui liitus NATO ja Euroopa Liiduga.

"Sisepoliitilise trilli ja tralli tegemine nende teemadega ei ole õige," ütles Padar.